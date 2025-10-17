فيصل الزعابي يتوج ببرونزية مونديال القوة البدنية بجنوب أفريقيا



هنأ الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أسرة الرياضة الإماراتية بإنجاز اللاعب فيصل الغيص الزعابي وتحقيقه الميدالية البرونزية والمركز الثالث في وزن 93 كيلوغراماً للماسترز ببطولة العالم للقوة البدنية التي اختتمت أمس في جنوب أفريقيا، وذلك في منافسات البنج بريس محققاً خامس ميدالية عالمية له خلال 8 مشاركات عالمية في إنجاز غير مسبوق لرياضة القوة البدنية على مستوى الإمارات والوطن العربي، وجاء في المركز الأول الأمريكي مينديز غاري وحل الفرنسي رايموند اكسل بالمركز الثاني.



وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، جهود فيصل الزعابي قائد منتخب الإمارات للقوة البدنية عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في تحقيق الإنجاز وإضافة ميدالية عالمية جديدة، تأتي تأكيداً على المكانة المميزة لرياضة القوة البدنية الإماراتية على مستوى العالم وبمثابة استعداد مبكر لبطولة العالم المقبلة التي ستقام في الفجيرة العام المقبل.



من جهته، قال البطل العالمي فيصل الغيص الزعابي: أعتز كثيراً بهذا الإنجاز الجديد والذي يعتبر إضافة فنية وتاريخية جديدة في مسيرتي الرياضية، وكذلك فخري برفع علم الإمارات في المحافل الدولية للسنة الخامسة على مستوى بطولات العالم وعدد كبير من البطولات على مستوى آسيا والبطولات الأخرى. يذكر أن، بعثة منتخبنا الوطني كانت برئاسة محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وعضوية الحكم الدولي سعيد الماس.