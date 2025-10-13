أكاديمية IFBB بدبي تختتم دورة المستوى الثالث لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام



اختتمت بنجاح كبير دورة المستوى الثالث لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بالخليج العربي، ومقرها دبي، على مدار 3 أيام، والتي حاضر فيها المحاضر الدولي الدكتور وليد عبدالكريم، المدير العام للأكاديمية، بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة، أقيمت فعاليات اليوم الأول في فندق بارامونت بدبي، في حين استضاف «أولمبيا جيم» بالشارقة فعاليات اليومين الثاني والثالث، وسط تعاون تام من الكابتن جاسم آل علي، مدير «أولمبيا جيم» والذي قام بدوره على الوجه الأكمل، بالتعاون مع «ستيب أب» وممثلها مهران جبارين والذي أسهم بجهوده في إنجاح الدورة والتي شهدت على هامش تنظيمها تكريم ضيف شرف البطل المحترف ديفيد.



وتناولت الدورة العديد من المحاور المهمة في رياضة اللياقة الدنية وبناء الأجسام، مثل: علم وظائف الأعضاء، الجهاز العضلي، أنواع الألياف العضلية، أنواع الانقباضات العضلية، اللياقة الوظيفية، الحمل التدريبي، مبادئ وأساليب التدريب بالاثقال.

من جانبه تمنى الدكتور وليد عبدالكريم التوفيق لمنتخب الإمارات الوطني والتأهل لمونديال 2026 وتحقيق الحلم الذي طال انتظاره 36 عاماً، مع وعده بمفاجأة من الأكاديمية تليق بقيمة الحدث، كما أشاد بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة بشكل خاص، وكل الدورات في بناء الأجسام واللياقة البدنية، مثمناً حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط، على المشاركة في دورات الأكاديمية، والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.



كما أوضح أن الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصورة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي، مبيناً أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربون والمدربات بما تناولته الدورة.