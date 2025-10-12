محمد خميس يختتم مشاركته في مونديال رفعات القوة بالقاهرة



اختتم البطل الإماراتي محمد خميس مشاركته في بطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم 2025، والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر الجاري، بمشاركة 542 لاعباً من 70 دولة حول العالم. وشارك محمد خميس في فئة النخبة «Elite» ضمن منافسات وزن دون 88 كغ، حيث سجل أفضل رفعة بوزن 192 كغ احتل بها المركز الثالث عشر عالمياً، كما بلغ إجمالي مجموع رفعاته 377 كغ ليحل في المركز السابع عشر في الترتيب العام. كما حصد اللاعب ميداليتين «فضية وبرونزية» ضمن بطولات الفئات الموازية «Legend» المقامة على هامش البطولة.



وأعرب محمد خميس خلف عن سعادته بالمشاركة وتمثيل دولة الإمارات في هذا المحفل الدولي الكبير، مؤكداً أن المنافسة في فئة النخبة كانت قوية للغاية، وأن الهدف الأهم هو الاستمرار في الأداء التصاعدي استعداداً للاستحقاقات المقبلة، موضحاً أن مثل هذه المشاركات تسهم في تعزيز خبرة اللاعبين الإماراتيين وتهيئتهم للبطولات القارية والعالمية القادمة، وعلى رأسها الألعاب البارالمبية لوس أنجليس 2028.