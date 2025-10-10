انطلاق منافسات «غراند بريكس» للتزلج الاستعراضي في أبوظبي



انطلقت بطولة «غراند بريكس» للناشئين 2025 للتزلج الاستعراضي، التي تستضيفها أبوظبي لأول مرة في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، وتستمر حتى يوم غد، بمشاركة نخبة من أفضل المواهب العالمية في فئة الناشئين، من 35 دولة، يتنافسون في منافسات فردي السيدات، وفردي الرجال، والثنائيات، والرقص على الجليد، بإشراف الاتحاد الدولي للتزلج، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.



وشهدت فعاليات الدور التمهيدي منافسات قوية بين لاعبي الدول المشاركة في فردي الشباب والشابات، بتألق لاعبتي الإمارات سارة كرم وماري بردرد، بالإضافة إلى المشاركين من اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان.



وأكد اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية في بيان اليوم، أن البطولة شهدت آلاف المتابعات عبر حساب الاتحاد الدولي للتزلج الاستعراضي على «قناة اليوتيوب»، واهتمام عالمي واسع، لا سيما أنها تقام لأول مرة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.



وحضر الافتتاح هامل القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، وطلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وجمعة الظاهري، الأمين العام للاتحاد.