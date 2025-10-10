3 مباريات في دوري رجال اليد



تتواصل السبت منافسات الجولة الرابعة من الدور الأول لدوري رجال اليد للموسم الرياضي 2025 – 2026، حيث تشهد صالات اللعبة إقامة ثلاث مواجهات مثيرة ضمن مشوار البطولة التي تشهد هذا العام مشاركة سبعة أندية.



ويفتتح الشارقة الجولة عندما يستضيف فريق دبا الحصن، في لقاء يسعى من خلاله الفريق الانتصار، بعد الفوز على فريق النصر، فيما يدخل دبا الحصن المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية، وفي المباراة الثانية، يلتقي النصر مع ضيفه مليحة في مواجهة لا تقل أهمية عن الأولى.



وتختتم منافسات الجولة بلقاء الذيد والوصل، في مواجهة متكافئة يسعى خلالها الفريقان لحصد النقاط الثلاث وتعزيز موقفهما في جدول الترتيب قبل التوقف المقبل، خصوصاً أن الفارق بينهما نقطة وحيدة، حيث يحتل الذيد المركز الثالث 4 نقاط والوصل خامساً 3 نقاط.



ويغيب عن هذه الجولة فريق شباب الأهلي الذي يتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة وبرصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، يليه مليحة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم الذيد ثالثاً بـ 4 نقاط، أما الشارقة فيأتي رابعاً بفارق الأهداف عن الوصل الخامس، ودبا الحصن السادس ولكل منهما 3 نقاط، ويقبع النصر في المركز السابع والأخير دون أي فوز حتى الآن، مع طموحات كبيرة لتحقيق الانطلاقة من بوابة مليحة هذا المساء.