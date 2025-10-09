«انتخابات الشطرنج» تنتظر قرار «التحكيم الرياضي»



من المقرر أن يعلن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، الجمعة، موقفه بشأن انتخابات مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج للدورة 2025–2028، والتي تم إيقافها في وقت سابق بسبب النزاع الذي تقدم به إسماعيل إبراهيم يوسف الخوري، بصفته أحد المرشحين لرئاسة اتحاد الإمارات للشطرنج، ضد كل من تريم مطر تريم، وحسين بن رشيد، رئيس لجنة الانتخابات باتحاد الشطرنج، حيث طالب بوقف الانتخابات بصفة مستعجلة.



واستند الخوري في النزاع الذي تقدم به إلى أن منافسه على الرئاسة، تريم مطر تريم، لم يكن مستوفياً لشروط الترشح خلال المدة القانونية لبداية فتح باب الترشح وغلقه، وهو ما دفع الغرفة الاستئنافية بمركز الإمارات للتحكيم الرياضي لاتخاذ قرار بوقف إجراءات انتخابات مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج للدورة 2025-2028، إلى حين الفصل في النزاع الرياضي المنظور أمامها.