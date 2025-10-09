منصور بن محمد يكرم ناصر آل رحمة



كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، ناصر آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، تقديراً لجهوده وتفانيه خلال السنوات التي قضاها في العمل بمجلس دبي الرياضي.



ونشر سموه عبر خاصية الـ«ستوري» في حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام»: «نشكر الأخ ناصر آل رحمة على جهوده وتفانيه خلال السنوات السابقة في مجلس دبي الرياضي».



من جهته تقدم ناصر آل رحمة بالشكر إلى سمو رئيس مجلس دبي الرياضي على تكريمه بمناسبة بلوغه سن التقاعد، ونشر عبر حسابه في «إنستغرام»: «الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله بتكريمي بعد مسيرة مهنية امتدت 30 عاماً بدأت في وزارة الداخلية، ثم وزارة التربية والتعليم، ثم تواصلت في مجلس دبي الرياضي الذي قضيت فيه قرابة 18 عاماً».



وأضاف: «لقد حظيت برعاية ودعم كبير خلال فترة عملي الحكومي، ومثلت كلمات سموه شهادة فخر ووساماً أعتز به، إن خدمتي للوطن لا تقف عند حدود الوظيفة، بل هي عهد دائم وصلة لا تنقطع».