الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في بطولة العالم لكرة «السلة الثلاثية الموحدة»



يشارك الأولمبياد الإماراتي الخاص في منافسات بطولة العالم لكرة السلة الثلاثية 3x3 الموحدة، والمقررة خلال الفترة من 2 إلى 9 ديسمبر المقبل في بورتريكو بالولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، اختيار 5 لاعبين للمشاركة في منافسات البطولة منهم 3 من أصحاب الهمم، لافتاً إلى أن الإنجاز الذي تحقق بالحصول على لقب بطولة كأس العالم لكرة الطائرة الموحدة للسيدات والتي أقيمت في بولندا، وحصول الفريق عقب ختام المنافسات على جائزة أفضل فريق في البطولة من بين 16 فريقاً من جميع أنحاء العالم سيكون دافعاً كبيراً لجميع اللاعبين في البطولات المقبلة.



وأشار إلى أن لاعبي كرة السلة سيخوضون معسكر إعداد خارجياً في منطقة بورتريكو قبل المشاركة في منافسات البطولة.