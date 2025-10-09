«الرياضات الإلكترونية» يشارك في بطولة غرب آسيا بالأردن

دبي - البيان

غادرت، صباح اليوم، بعثة منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الإلكترونية إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية، التي تقام غداً، وبعد غد بمشاركة نخبة من المنتخبات الخليجية والعربية.



وتضم بعثة المنتخب الإداري ناصر البلوشي، والمدرب محمد الحمادي، واللاعب عادل الملا، وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة «أ» إلى جانب منتخبات الأردن، والبحرين، وعُمان، والعراق.



وتُنظم البطولة من قبل اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، بالتعاون مع شركة زين للاتصالات والاتحاد الأردني لكرة القدم، واتحاد الإمارات لكرة القدم، وتشهد منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة.



وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن المشاركة تأتي ضمن جهود الاتحاد لتطوير المنتخبات الوطنية، وتمكين اللاعبين الإماراتيين من المنافسة إقليمياً ودولياً، متمنياً للبعثة التوفيق في تمثيل الدولة خير تمثيل.