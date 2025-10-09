89 لاعباً ولاعبة في المرحلة الأولى من دوري القوس والسهم



أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم اعتماد مشاركة 89 لاعباً ولاعبة في منافسات المرحلة الأولى من دوري الإمارات لفئات فوق الـ 21 سنة، وتحت الـ 21 سنة، وتحت الـ 18 سنة للذكور والإناث وفئة ذوي الهمم، وتقام المنافسات في مقر نادي شرطة الشارقة. وأكد الاتحاد في بيان اليوم انطلاق المنافسات لفئتي القوس المركب والمحدب على مدار يومي 11 و12 أكتوبر الجاري.

وتنطلق الفعاليات في اليوم الأول بتصنيف الفردي والفرق، للاعبين فوق وتحت 21 وتحت 18 وذوي الهمم، بينما يشهد اليوم الثاني المنافسات بين اللاعبين واللاعبات على المراكز الأولى.



وأكد سالم محمد علي النقبي، رئيس لجنة المسابقات، اكتمال جميع الترتيبات الفنية لبداية منافسات الموسم الجديد، وسط إقبال كبير من الأندية على المشاركة، وإظهار المستويات الفنية المميزة، بما يسهم في تعزيز تطور المنتخبات الوطنية.



وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد يضع فئة ذوي الهمم ضمن أولوياته القصوى، وتوفير جميع متطلبات مشاركتهم، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية الداعمة لدمجهم في المجتمع، ومنحهم الفرص المناسبة لإظهار قدراتهم، واكتساب الخبرات التنافسية.