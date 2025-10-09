«دبي لأصحاب الهمم» يكرم البطل محمد يوسف



كرم نادي دبي لأصحاب الهمم بطله ولاعب منتخبنا الوطني محمد يوسف عثمان تثميناً لإنجازه العالمي بحصوله على برونزية سباق 100 متر فئة تي 34 في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية بنيودلهي.



وأكد ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة النادي أن الإنجاز ثمرة دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم من أجل تحقيق طموحاتهم على كافة الأصعدة.



وثمن بالرقاد الجهد الكبير الذي بذله اللاعب ومدربه للوصول إلى منصات التتويج في هذا الحدث العالمي الكبير مبيناً أن النادي يثمن ويقدر جهود أصحاب الإنجازات واللاعبين المتميزين من أجل السير على طريق النجاحات وتعزيز هذه المكتسبات بتحقيق بصمات جديدة وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.



وطالب بالرقاد اللاعب بمضاعفة الجهد خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية للمحافظة على هذا الإنجاز بحصد نجاح جديد.



من جانبه أكد ماجد العصيمي، المدير التنفيذي أن هذا الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة «أصحاب الهمم» وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعم ومساندة هذه الفئة المهمة في المجتمع والذي كان له المردود الإيجابي خلال مسيرة أبطالنا وبطلاتنا.



وأشار العصيمي إلى أن مجلس إدارة النادي برئاسة ثاني جمعة بالرقاد وفر كل الإمكانات للبطل من أجل أن يحقق الطموحات في «مونديال أم الألعاب» والذي أوفى بالوعود.



وأعرب اللاعب محمد يوسف عن سعادته بتحقيق برونزية العالم، مشيراً إلى أن «أصحاب الهمم» على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل رفع علم الإمارات في كبرى المحافل العالمية.



بدوره أكد عبدالله المشراوي، مدرب اللاعب أن ما تحقق ثمرة العمل بروح «الفريق الواحد»، مبيناً أن محمد يوسف على الطريق الصحيح لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً وفق النهج المرسوم.