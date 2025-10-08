الدورة الثالثة من «تحدي دبي للتجديف» تنطلق 8 نوفمبر المقبل



أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن تنظيم الدورة الثالثة من «تحدي دبي للتجديف» برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، يومي 8 و9 نوفمبر المقبل في سد حتا، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 2025، وبمشاركة متوقعة لمئات من الهواة والمحترفين من مختلف الأعمار.



وتأتي هذه النسخة ببرنامج موسع على مدار يومين، بعد نجاح نسخة العام الماضي التي شهدت مشاركة 2330 متسابقاً، حيث تتضمن الفعالية أنشطة متنوعة مثل التجديف، وقوارب الكاياك، وجلسات يوغا وسط الطبيعة الجبلية في حتا.



وتهدف الفعالية إلى تعزيز نمط الحياة الصحي والنشط ضمن مبادرة «دبي 30×30»، من خلال جلسات تدريب مجانية للكبار والعائلات، وأنشطة مخصصة لأصحاب الهمم بإشراف فرق متخصصة، مع توفير المعدات والدعم الفني اللازم.



وأكد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، أن الحدث يعكس التزام دبي بتعزيز الرياضة المجتمعية، مشيراً إلى أن إقامته في حتا تسهم في ترسيخ مكانتها وجهة رياضية وسياحية بارزة.



من جانبه أوضح أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن تمديد الفعالية ليومين جاء استجابة للإقبال المتزايد، مؤكداً أنها تمثل تجربة مجتمعية شاملة تعزز مفاهيم الصحة والاستدامة.