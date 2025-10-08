الأولمبياد الخاص الإماراتي يحصد كأس وذهبية مونديال كرة «الطائرة الموحدة»



أحرز منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي ذهبية وكأس العالم لكرة الطائرة الموحدة للسيدات، بعد فوزه اليوم في النهائي على نظيره الأوكراني بنتيجة 2-0.



وشهدت البطولة التي أقيمت في مدينة كاتوفيتسه ببولندا، خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر الحالي، مشاركة 16 من مختلف برامج الأولمبياد الخاص حول العالم، ولعب منتخب الأولمبياد الخاص في المجموعة الثالثة مع منتخبات إيطاليا، وناميبيا، والهند.



وتمكن منتخب الأولمبياد الخاص من الفوز في المباراة الأولى على نظيره الإيطالي 2-0، ثم حقق فوزه الثاني على منتخب ناميبيا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يخسر المواجهة الثالثة أمام نظيره الهندي 1-2، بينما تأهل للمرحلة الأخيرة بفوزه على المنتخب الكيني 2-0.



وأكد طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، أن اللاعبات أظهرن مستويات مميزة في البطولة، حيث يجسد هذا الإنجاز نجاح الاستثمار في لاعبات أصحاب الهمم، ويؤكد أن مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات أثمرت وأزهرت على كل المستويات الرياضية منها والإنسانية.



وأضاف أن ما تحقق في بولندا هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة، وإيمانها العميق بقدرات أصحاب الهمم، لا سيما أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى إقليمياً وعالمياً.



يذكر أن فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي ضم لاعبات من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ونادي عجمان لذوي الإعاقة، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي الوصل الرياضي.