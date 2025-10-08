وزارة الرياضة تطلق الموسم الثاني للألعاب الجامعية



أعلنت وزارة الرياضة عن إطلاق الموسم الثاني من بطولة الألعاب الجامعية رسمياً في 13 أكتوبر 2025، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم في دبي، ليجمع هذا الحدث طلاب وطالبات الجامعات في جميع إمارات الدولة في منصة رياضية متكاملة ومستدامة تحتفي بالتميز، والعمل الجماعي، والروح الرياضية، في إطار تنافسي قوي.



ويأتي الموسم الثاني من بطولة الألعاب الجامعية بتنظيم من شركة أبوظبي للترفيه (ADEC)، بالتعاون مع وزارة الرياضة، واتحاد الإمارات العربية المتحدة الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ودعم من سلوشنز+، وذلك استمراراً لنهج الوزارة وشركائها الراسخ في تطوير المواهب الرياضية لدى الشباب، وصقل مهاراتهم، ونشر الثقافة الرياضية في جامعات الإمارات.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي: «يمثل إطلاق الموسم الثاني من بطولة الألعاب الجامعية محطة مهمة في مسيرة الرياضة الجامعية بدولة الإمارات، حيث تهدف إلى تمكين الشباب، واكتشاف المواهب الرياضية، وترسيخ ثقافة الرياضة أسلوب حياة لدى أفراد المجتمع كافة».



وأضاف: «لقد شهدت البطولة منذ انطلاقها العام الماضي نجاحاً كبيراً انعكس في الإقبال المتزايد من الجامعات، حيث ارتفع عدد الجامعات المشاركة هذا الموسم بنسبة 68% مقارنة بالموسم الماضي، ما يعكس ثقة مؤسسات التعليم العالي بالدور الإيجابي الذي تؤديه هذه المنصة في بناء جيل رياضي واعد».



وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم مواصلة وزارة الرياضة دعمها لهذه المبادرة النوعية التي تجمع بين المنافسة وتعزيز الترابط المجتمعي، لدورها المحوري في تعزيز قيم الانتماء والتنافس الشريف لدى الطلاب المشاركين، وتفتح آفاقاً جديدة أمام المواهب الرياضية في الجامعات من الجنسين لرسم مستقبل الرياضة الإماراتية، مثمناً التعاون القائم بين اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي وشركة أبوظبي للترفيه، لدورهم الكبير في تطوير هذه المنصة الشبابية.



من جانبه قال عبدالله المنصوري، رئيس شركة أبوظبي للترفيه بالإنابة التابعة لشركة سلوشنز+: «نفخر بتنظيم هذا الحدث الرياضي الرائد بالشراكة مع وزارة الرياضة واتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي. النمو من 28 إلى 47 جامعة، ومشاركة أكثر من 2700 طالب وطالبة، يعكس نجاح الموسم الأول ثقة الجامعات والطلاب في المبادرة، هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل دليل ملموس على الحماس، والتعاون، وروح المنافسة بين المجتمع الأكاديمي. معاً نواصل بناء منظومة رياضية جامعية قوية ومستدامة، ونمهد الطريق لجيل من الرياضيين القادرين على التميز والمنافسة على أعلى المستويات».



وأضاف: «نتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع الرعاة والشركاء الذين ساهموا في إنجاح الدورة، بما في ذلك مجموعة «إم بي إم إي» و«مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة»، لما قدموه من دعم كان له أثر كبير في تعزيز نجاح الدورة وتوسيع نطاقها».



ويشهد الموسم الثاني توسعاً غير مسبوق بعد النجاح اللافت للموسم الأول، حيث ارتفع عدد الجامعات المشاركة من 28 إلى 47 جامعة، بزيادة 68%، ويشارك أكثر من 2700 طالب وطالبة، أي بزيادة 50% مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد مشاركة 1800 مشارك، كما ارتفعت عدد المباريات من 380 إلى أكثر من 700 مباراة، بما يمثل 84% زيادة في حجم المنافسات وانتشارها على مستوى الدولة.



ويشمل هذا الموسم ست بطولات لكل من الذكور والإناث، تتمثل بثلاث رياضات رئيسية: كرة القدم، كرة السلة، وكرة الطائرة، مع إضافة رياضة جديدة لهذه الدورة وهي سباقات الحواجز (OCR) بالتعاون مع شركة «أرابين وورير»، حيث تركز هذه الرياضة على القوة البدنية، والمرونة الذهنية، وروح التحدي والتفوق الرياضي. وستقام سباقات الحواجز على ثلاث مراحل في أبوظبي، ودبي، والشارقة، على أن تختتم بـالنهائي في رأس الخيمة.



وتمثل دورة الألعاب الجامعية منصة وطنية رائدة لتعزيز مشاركة الطلاب في الرياضة من مختلف الأوساط المجتمعية، وتنمية روح القيادة لديهم، وغرس ثقافة الحياة الصحية والنشطة، مع صقل مهاراتهم وإعدادهم ليصبحوا جزءاً أساسياً من مستقبل رياضة الإمارات.