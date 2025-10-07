غاني سليمان يتجاوز منتصف تحدي الـ«T100x100» دعماً لـ«مؤسسة الجليلة»



تجاوز الرياضي العالمي، غاني سليمان، منتصف طريقه نحو تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس، بعد أن أكمل أكثر من 50 سباقاً ثلاثياً في تحدي الـ«T100x100»، الذي يخوضه دعماً لـ«مؤسسة الجليلة»، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية».



يأتي التحدي ضمن سلسلة المبادرات الرياضية الداعمة لرسالة «مؤسسة الجليلة»، التي تهدف إلى دعم العمل الخيري من خلال الرياضة، إذ أسهمت حتى اليوم في جمع نحو 15 مليون درهم، خلال أكثر من 450 فعالية، خصصت جميع عائداتها بالكامل لدعم رعاية المرضى.



يهدف التحدي - الذي يخوضه غاني سليمان - إلى جمع التبرعات لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، من خلال «صندوق الطفل» التابع لـ«مؤسسة الجليلة»، الذي يعنى بتوفير الدعم الطبي الأساسي للأطفال المحتاجين، حيث يحمل كل كيلومتر يقطعه في السباق رسالة أمل للأطفال المرضى وأسرهم.



وقال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: «نؤمن بأن للرياضة دوراً رئيسياً في تعزيز تكامل الجهود الصحية والمجتمعية، وتحفيز الأفراد ليكونوا شركاء فاعلين في مسيرة العطاء، وتجسد تجربة غاني سليمان نموذجاً ملهماً لكيفية توظيف الطاقة الفردية في خدمة قضايا إنسانية نبيلة، وترسيخ قيم التضامن والتكافل، والإسهام في تحسين جودة حياة الأطفال، وإعادة الأمل إلى أسرهم».



وعبر عن ثقته بقدرة غاني سليمان على إتمام التحدي وتحقيق الأرقام التي تؤهله لدخول موسوعة غينيس، ليكون إنجازه مصدر إلهام يجسد رسالة دبي الصحية في الارتقاء بصحة الإنسان.

من جهته أكد سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة الرياضيين المحترفين في الترايثلون (PTO)، أن التحدي يجسد قوة الرياضة عندما تلتقي بقضية إنسانية، فهي تلهم الأفراد وتوحد المجتمعات حول أهداف نبيلة تتجاوز حدود المنافسة، معرباً عن فخره بأن تكون دبي ودولة الإمارات في طليعة هذا الحراك العالمي، بما يعكس مكانتهما الرائدة في توظيف الرياضة قوةً للخير والتأثير الإيجابي في حياة الآخرين.



بدوره قال غاني سليمان: «يسعدني أن أسهم في دعم جهود «مؤسسة الجليلة» في توظيف الرياضة منصة لإحداث تغيير حقيقي في حياة الناس، والارتقاء بصحة الإنسان، وترسيخ قيم التضامن والتكافل التي تميز مجتمع دولة الإمارات، ومن خلال هذا التحدي أحمل رسالة إنسانية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، وأتطلع إلى تحويل كل خطوة أخطوها إلى أمل حقيقي وفرصة حياة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية».



يعد تحدي «T100x100» أول محاولة عالمية لإتمام 100 سباق ثلاثي في 100 يوم متتالٍ، يتضمن كل يوم سباحة لمسافة 2 كيلومتر، وركوب دراجة لمسافة 80 كيلومتراً، ثم الجري لمسافة 18 كيلومتراً.



ومع تجاوزه نقطة المنتصف تحولت قوة سليمان البدنية وإرادته إلى مصدر إلهام وحافز مجتمعي واسع لدعم رسالة مؤسسة الجليلة في تمويل علاج مرضى السرطان من الأطفال.

ومن المقرر أن يختتم التحدي في سباق «دبي T100 ترايثلون» يوم 16 نوفمبر المقبل، وتخصص التبرعات التي جمعتها المبادرة بالكامل لصالح «صندوق الطفل».