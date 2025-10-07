البحرين يشارك في الدوري الإماراتي للرجبي



يشارك نادي البحرين للرجبي، في منافسات دوري الدرجة الأولى الإماراتي في مبادرة هي الأولى من نوعها، والتي تؤكد ارتفاع مستوى اللعبة في الإمارات، ويلتقي البحرين مع فريق شاهين في البحرين السبت المقبل، بعد اعتماد مشاركته رسمياً من قبل اتحاد الإمارات للرجبي. وفي الوقت نفسه، يقيم منتخب عُمان للرجبي معسكراً في الشارقة استعداداً للبطولة الآسيوية للدرجة الأولى، ويأتي المعسكر في الإمارات بسبب توفر الملاعب والمرافق والأندية التي يلعب معها خلال فترة المعسكر.



على جانب آخر، يستعد منتخبنا الوطني للرجال والسيدات للمشاركة في الجولة الثانية من سلسلة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي التي ستقام بالعاصمة السيريلانكية كولومبو يومي 18 و19 أكتوبر المقبل.

ويتدرب المنتخب تحت قيادة أبولو بيرليني مدرب الرجال، ومعه يوسف شاكر مدرباً مساعداً، فيما يتولى تدريب منتخب السيدات، فيلادلفيا أورلاندو، ومعها بينجي جون مدرباً مساعداً، وحدد الجهاز الفني التدريب لمدة يومين فقط في الأسبوع على أن يتدرب اللاعبون واللاعبات مع أنديتهم والمشاركة في مباريات الدوري في بقية أيام الأسبوع بعد انطلاق منافسات الموسم الجديد، وشهدت قائمة المنتخب عودة عدد من اللاعبين المصابين والذين غابوا عن الجولة الأولى في الصين.



وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد الإماراتي للرجبي، أن مشاركة فريق البحرين للرجبي في دوري الدرجة الأولى جاءت بموافقة من مجلس إدارة الاتحاد لدعم الرجبي البحريني، خصوصاً أن الإمارات لديها مشروع دعم اللعبة في آسيا وأفريقيا، من خلال مبادرة «آر آر آر» والتي تشمل كافة عناصر اللعبة.

وقال: دائماً لدينا استعداد لتقديم الدعم لأي دولة، ودعم الرجبي البحريني من أجل تطوير اللعبة وزيادة عدد الأندية والمشاركة في دورينا، خطوة نحو تكوين فرق أخرى وعمل منظومة متكاملة وتشكيل أول منتخب للبحرين في الرجبي. وأضاف: الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به في كل ما يتعلق برياضة الرجبي سواء المنشآت والملاعب ومستوى اللعبة والدوريات فيها، وأيضاً نتائج المنتخب في البطولات المختلفة وهو ما يجعلها وجهة لكل الاتحادات لإقامة معسكرات واللعب مباريات ودائماً نرحب بكل الاتحادات على أرض الإمارات.



واختتم قائلاً: منتخبنا يستعد للعب في الجولة الثانية من سلسلة بطولة آسيا للسباعيات، ونأمل أن نحقق الأهداف المرسومة وندرك قوة البطولة من خلال عدد المنتخبات المشاركة على المستويين الرجال والسيدات، وهناك متابعة من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، للتدريبات والتجهيزات قبل البطولة.