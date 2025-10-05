الحنطوبي يشارك في تحكيم بطولات عالمية للطائرة الشاطئية

د

يواصل الحكم الدولي الإماراتي، خالد راشد الحنطوبي، مسيرته المتميزة في المشاركة بإدارة البطولات العالمية، وذلك بمشاركته في ثلاث محطات دولية متتالية، خلال أكتوبر الجاري، تأكيداً على الثقة الكبيرة، التي يحظى بها من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي للكرة الطائرة. وستكون أولى المشاركات في بطولة العالم تحت 18 سنة للكرة الطائرة الشاطئية في قطر، خلال الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر الجاري، حيث يغادر الحنطوبي، اليوم الأحد، للمشاركة ضمن طاقم التحكيم الدولي المعتمد من الاتحاد الدولي للعبة، ثم يواصل الحكم الإماراتي مسيرته العالمية في جولة التحدي العالمي، التي تستضيفها الفلبين خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وهي إحدى محطات جولات التحدي العالمية ضمن أجندة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الشاطئية.



ويختتم الحكم الإماراتي الشهر بمشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، والمقامة في مملكة البحرين خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري، حيث سيشارك كونه عضواً في لجنة الاحتكام واللجان المعاونة، ضمن الطاقم الفني المعتمد من الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة. ويأتي هذا البرنامج الحافل دليلاً على المكانة الرفيعة، التي وصل إليها الحكم الإماراتي على الساحة الدولية، وحرصه المستمر على تمثيل الدولة بأفضل صورة في مختلف المحافل العالمية.