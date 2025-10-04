«الرياضات الإلكترونية» يشارك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي



شارك الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، سعيد علي الطاهر، في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة ممثلي الاتحادات العربية، وتم خلال الاجتماع استعراض التقريرين المالي والإداري عن الفترة الماضية، إلى جانب تقرير اللجنة الفنية حول البطولات السابقة، وتمت مناقشة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحديث اللوائح وتعزيز التعاون العربي المشترك.

وأعلن الاتحاد العربي عن فتح باب الترشح لاستضافة بطولة الدوري العربي لعام 2026، فيما تقرر عقد الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة في 10 ديسمبر المقبل.



كما طُرحت عدة مقترحات جديدة، من أبرزها: إقامة بطولة عربية للأندية، وتنظيم دورات للمدربين والحكام، وإصدار مجلة متخصصة بالرياضات الإلكترونية للدول العربية، حيث وعدت الأمانة العامة بدراسة جميع المقترحات. وأكد سعيد علي الطاهر، حرص اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، على دعم العمل العربي المشترك وبناء منظومة رقمية متكاملة تعزز مكانة الرياضات الإلكترونية عربياً ودولياً، مشيداً بجهود الاتحاد الأردني في الاستضافة والتنظيم.