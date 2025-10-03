ختام «منتدى صناعة الرياضة 2025» في أبوظبي بمشاركة 450 من صناع القرار العالميين



اختُتم، أمس، «منتدى صناعة الرياضة 2025» والذي عُقد على مدى يومين في مركز ياس للمؤتمرات في حلبة مرسى ياس، وجمع تحت منصته 450 من كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من مختلف القطاعات الرياضية حول العالم. وعلى مدى يومين، قدم المنتدى مناقشات معمقة ورؤى استراتيجية لتعزيز شبكات الاتصال والتواصل وأهمية تأثيرها في هذه الصناعة، ولا سيما منطقة الشرق الأوسط.



كما استضاف الحدث نخبة من المتحدثين، منهم غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحمد إسماعيل الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، مجلس أبوظبي الرياضي، وطلال مصطفى الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وآليكسيس أوهانيان المؤسس المشارك لموقع ريديت ومؤسس شركة سفن سفن سيكس، وجون تيري لاعب كرة القدم المحترف لنادي تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق، وأيان راش لاعب محترف سابق لكرة القدم في نادي ليفربول والمنتخب الويلزي، وروبي فاولر لاعب كرة قدم محترف سابق أيضاً في نادي ليفربول والمنتخب الإنجليزي.



وصرح أحمد إسماعيل الحوسني قائلاً: «يعكس نجاح منتدى هذا العام قدرة أبوظبي على استقطاب المجتمع الرياضي الدولي في هذه المرحلة المحورية، إذ لم تقتصر الحوارات التي استضفناها هنا على الفعاليات فحسب، إنما شملت أيضاً الإرث والتعاون وبناء مستقبل الرياضة بما يعود بالنفع على مجتمعنا».



وقال غانم مبارك الهاجري، خلال كلمته الرئيسية في اليوم الأول من المنتدى: «للرياضة قدرة على توحيد المجتمعات وإلهامها وتحفيز تحولها بشكل إيجابي. وتلتزم الوزارة بضمان استمرار الرياضة في أداء هذا الدور في وطننا، فعندما نستثمر في الرياضة، فإننا نستثمر في الصحة، وفي المجتمع، وفي هويتنا»، وأشاد بمنتدى صناعة الرياضة باعتباره منصة مهمة نحو تعزيز الحوكمة الرياضية، والاستثمار في المواهب، واحتضان الابتكار.

وخصص المنتدى جلسة حصرية لمناقشة دورة «ألعاب الماسترز 2026 المفتوحة - أبوظبي»، والتي من المتوقع أن تستقطب أكثر من 25000 رياضي من أكثر من 100 دولة حول العالم، والذي سيكون أكبر وأشمل حدث رياضي متعدد التخصصات يقام على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط.