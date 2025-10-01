16 اتحاداً ونادياً في برنامج «المدارس الوطنية للمواهب الرياضية»



أعلنت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي عن إطلاق برنامج «المدارس الوطنية للمواهب الرياضية» الذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الرياضة المدرسية وتحويلها إلى مسار مستدام لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية الناشئة في الدولة، ودعمها وتطويرها بما يحقق رؤية الدولة في هذا المجال.



ويهدف البرنامج إلى تحويل المدارس والمجمعات التعليمية الحكومية إلى مراكز رياضية شاملة بعد الدوام، تستقطب جميع الطلبة من مختلف الجنسيات، وتحتضن المواهب، وتغذي المنتخبات والفرق الرياضية، وتوفر بيئة محفزة تعزز رفاه الطلبة وتنمي لديهم روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية. وستنظم أنشطة البرنامج في 46 مجمعاً ومدرسة حكومية موزعة في مختلف مناطق الدولة، وذلك تحت إشراف ومتابعة أكثر من 110 مدربين معتمدين من الاتحادات والأندية الرياضية، حيث يشارك في البرنامج 16 اتحاداً ونادياً رياضياً وطنياً، وسيشمل البرنامج 16 رياضة، سواء كانت جماعية أو فردية.



وسيشكل برنامج «المدارس الوطنية للمواهب الرياضية» مساراً تطويرياً ممنهجاً يبدأ من استقطاب واكتشاف المواهب وبناء قدراتهم الرياضية، مروراً بتحديد الطلبة الموهوبين وتطوير أدائهم وتأهيلهم للمنافسات، وصولاً إلى مرحلة النخبة التي تؤهلهم لتمثيل دولة الإمارات في البطولات الإقليمية والدولية.



وأكد سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم أن المدارس الحكومية تعد الحاضنة الأولى للمواهب الرياضية، ورافداً أساسياً لمستقبل الرياضة في الدولة، مبيناً أن الوزارة تعمل على تعزيز جانب التربية البدنية والرياضية في المدارس باعتباره أحد أهم مرتكزات جودة حياة الطلبة التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها في البيئة التربوية بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن البرنامج يعكس الحرص على توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات الصلة لإدراج الرياضة المدرسية ضمن أجندتها وخطط عملها المستقبلية.



وأوضح سعادته أن برنامج «المدارس الوطنية للمواهب الرياضية» يوفر مساراً شمولياً لتطوير الرياضة المدرسية من خلال شراكات تجمع بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي والاتحادات الرياضية الوطنية ويتيح استثمار المقومات المتقدمة للمجمعات التعليمية مراكز للموهبة والإبداع والتميز في المجالات الرياضية بما يعزز موقع الإمارات على خريطة الرياضة المدرسية عالمياً؛ مشيراً سعادته إلى أن البرنامج يأتي دعماً لمجمل الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بالرياضة المدرسية، حيث أطلقت الوزارة مع انطلاق العام الدراسي الجاري برنامج التربية البدنية والرياضة والصحة في المدارس الحكومية، لتوفير متطلبات تطور الطلبة كافة في مختلف المجالات ذات الصلة.



من جانبه أكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن المشروع يعد مكملاً لمشروع بطولات «الألعاب المدرسية»، وأنه يمثل خطوة محورية جديدة في رسم مستقبل رياضة الإمارات، قائلاً: «نهدف من خلال هذا المشروع الوطني إلى توحيد الرؤى والآليات، وتعزيز التكامل بين جميع الأطراف، لضمان تطوير البنية التحتية للمدارس على مستوى الدولة، وتوفير المرافق وإدارة المراكز الرياضية المدرسية على أكمل وجه، للمساهمة في بناء منظومة مستدامة لاكتشاف وتطوير المواهب وربطها بالأندية والمنتخبات الوطنية».



وأكد سعادته أن الاتحادات الرياضية المدرجة ضمن المشروع تؤدي دوراً محورياً في نجاحه، مشيداً بالدعم المتواصل من الاتحادات لمثل هذه المبادرات الطموحة والاهتمام بالأجيال الصاعدة، معرباً عن أمله في أن تُسهم هذه المبادرة في تعزيز حضور الاتحادات بين الأوساط الطلابية وزيادة عدد الرياضيين المنضمين لها، كما ثمّن سعادته جهود وزارة التربية والتعليم في تعزيز الرياضة المدرسية وتوفير بنية تحتية متقدمة في المجمعات المدرسية، لما يمثله ذلك من فرصة محورية لتكامل الأدوار وبناء مسار منهجي لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية الناشئة.

وتم تنظيم ورشة عمل في مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي بدبي، بمشاركة الجهات المعنية كافة، بهدف توحيد الرؤى وضمان انطلاقة مثالية للبرنامج بما يسهم في تحقيق مخرجاته المنشودة.