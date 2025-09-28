400 مشارك في سباق «جري الثقة 2025» بالشارقة



انطلق صباح أمس، السبت، سباق «جري الثقة 2025» الذي ينظمه نادي الثقة للمعاقين في أجواء رياضية مفعمة بالحماس والإصرار، وذلك في رحاب المدينة الجامعية بالشارقة، بمشاركة ما يقارب 400 متسابق من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية.

شهدت الانطلاقة حضور كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، ومحمد عبدالله القايد الحمادي القائم بأعمال المدير التنفيذي، والمهندس يوسف الدوبي عضو مجلس الإدارة، وعبدالله خليفة الشاعر السويدي عضو مجلس الإدارة، حيث أعطوا إشارة البداية للسباق الذي تضمن أربع مسافات: 10 كم، 5 كم، 3.2 كم، و1 كم.



ويأتي تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير في إطار حرص النادي على تعزيز قيم الرياضة المجتمعية، ونشر الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني كجزء من أسلوب حياة صحي، إضافة إلى تشجيع الأشخاص من ذوي الإعاقة وأسرهم على المشاركة والاندماج المجتمعي من خلال الرياضة.



كما خصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين في مختلف الفئات، في حين حظي السباق بدعم كريم من شركاء النجاح، وعلى رأسهم شركة فاست لمقاولات البناء «الراعي الذهبي» وشركة الواحة، تقديراً لدورهما في إنجاح هذا الحدث الرياضي المميز. وأكد نادي الثقة أن سباق «جري الثقة 2025» ليس مجرد منافسة رياضية، بل هو مهرجان رياضي مجتمعي يجمع بين التحدي والمتعة، ويعكس روح التعاون والشراكة لخدمة المجتمع.