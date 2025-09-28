«أبوظبي للرياضات المائية» يستضيف بطولة سويم فور لايف «ماسترز»



استضاف نادي أبوظبي للرياضات المائية، صباح اليوم، منافسات بطولة سويم فور لايف «ماسترز»، بمشاركة أكثر من 160 سباحاً من 15 جنسية، يمثلون 31 فريقاً، حيث تنافسوا في 24 سباقاً متنوعاً.

وتأتي تلك المسابقة لتأكيد جاهزية النادي لاستضافة هذا الحدث، الذي يأتي في إطار استعدادات العاصمة لاستضافة ومشاركة في منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026. البطولة شهدت مشاركة نخبة من السباحين، ما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رياضية رائدة في مجال الرياضات المائية.



وبحضور علي خليل الحوسني، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وأحمد المصعبي، مدير قسم أندية الرياضات الفردية بإدارة الرياضة الأولمبية بمجلس أبوظبي الرياضي شهدت البطولة تجربة مجتمعية متكاملة، تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضات المائية، حيث شمل برنامج البطولة سباقات في مختلف التخصصات والمسافات، بما في ذلك «50 م، 100 م، 200 م» في السباحة الحرة، وسباحة الظهر، وسباحة الصدر، وسباحة الفراشة، والسباحة المتنوعة. وتغطي الفئات العمرية جميع المستويات من الرجال والسيدات، بدءاً من 18 عاماً وحتى 51 عاماً فما فوق، ما يعكس روح التنافس والشغف، الذي يتمتع به المشاركون.



يؤكد نادي أبوظبي للرياضات المائية التزامه بتعزيز الثقافة الرياضية، وتوفير بيئة مثالية للرياضيين، ويسعده أن يكون جزءاً من هذا الحدث المميز، الذي يعزز من مكانة العاصمة على الخريطة الرياضية العالمية، حيث تعتبر السباحة نشاطاً رياضياً مهماً لفئة الأساتذة والماسترز، حيث توفر لهم فوائد صحية ونفسية عديدة. تساعد السباحة على تعزيز اللياقة البدنية، وتحسين القوة العضلية، وزيادة المرونة، ما يسهم في المحافظة على الصحة العامة مع تقدم العمر.

كما تعتبر السباحة نشاطاً منخفض التأثير، ما يجعلها مثالية لمن يرغبون في ممارسة الرياضة دون الضغط الزائد على المفاصل. بالإضافة إلى ذلك تسهم السباحة في تعزيز الروح المجتمعية، من خلال المشاركة في الفعاليات الرياضية، ما يعزز من الروابط الاجتماعية، ويحفز على التفاعل بين الأفراد. ندعو الجميع للانضمام إلى نادي أبوظبي للرياضات المائية، للاستفادة من هذه الفوائد، والمشاركة في الأنشطة الرياضية، التي تعزز الصحة والنشاط.