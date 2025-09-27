ختام متميز لبطولة «هوك سوبر ماتش» لمصارعة الذراعين



بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، شهد مركز دبا لبناء الأجسام منافسات بطولة «هوك سوبر ماتش» لمصارعة الذراعين، بمشاركة 26 لاعباً، من نخبة من الأبطال من الإمارات ومختلف الجنسيات، بتنظيم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وأشاد الشيخ عبدالله الشرقي بجهود اللجنة المنظمة، مثمناً دور فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسالم الصريدي، رئيس اللجنة المنظمة، وفريق العمل الذي قام بواجبه على الوجه الأكمل.

جاءت أبرز النتائج بتميز أداء لاعبي الإمارات وبيلاروسيا وجورجيا والعراق والأردن وسوريا والهند، وحققوا مراكز جيدة في البطولة التي شهدت تميز نخبة اللاعبين، منهم الإماراتي أحمد القيشي، والسوري محمد مناف، والبيلاروسي فلاتيسلاف.



من جهته قال فيصل الغيص الزعابي: صراحة نشعر بالفخر والاعتزاز للنقلة النوعية والسريعة لرياضة مصارعة الذراعين، وذلك منذ قرار التخطيط لها وممارستها في الدولة، والآن أصبح لدينا منتخب متكامل في هذه الرياضة ذات الطابع المجتمعي، كذلك أقيم تنظيم العديد من البطولات على أعلى مستوى في الدولة، وهذه الأمور تعكس دعم ورعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات واللياقة البدنية، إضافة إلى الدور المهم لمركز دبا لبناء الأجسام في دعم هذه الرياضة، من خلال استضافته للعديد من البطولات العالمية.



بدوره، أكد سالم الصريدي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، دعم ورعاية مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للبطولات التنافسية والأنشطة الرياضية التي ينظمها مركز دبا لبناء الأجسام، بما يسهم بتطور هذه الرياضة النوعية التي أصبحت تتمتع بحضور جماهيري كبير، وهو ما يزيد من متعة المنافسات، مثمناً جهود مركز دبا لبناء الأجسام واللجنة المنظمة التي حرصت على توفير أعلى المعايير التنظيمية من خلال تجهيزات متكاملة، بمشاركة ورعاية عدد من الشركات الداعمة، من بينها شركة الوادي الأخضر للاستشارات الهندسية، وشركة بيج آند فت للمكملات الغذائية، ومطعم لايف ستايل، مشيداً بدور هذه الجهات في إنجاح الحدث، موضحاً أن اللجنة المنظمة تواصل استعداداتها للوصول للجاهزية التنظيمية والفنية الكاملة.