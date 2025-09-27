«نوخذة أبوظبي الصيفي» يتألق في سباق الحديريات للمحامل الشراعية



حققت أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية إنجازاً جديداً، ضمن مشاركتها في سباق الحديريات للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، موسم 2025، وذلك من خلال ثلاثة محامل تابعة لبرنامج نوخذة أبوظبي الصيفي، التي تمكنت من إحراز مراكز متقدمة في السباق. وأكدت الأكاديمية أن هذه النتائج تمثل انعكاساً مباشراً لجهودها في صقل مهارات جيل جديد من النواخذة والبحارة الشباب، ما يسهم في تعزيز حضور الكوادر الوطنية في السباقات التراثية، والحفاظ على استمرارية الموروث البحري الإماراتي.



وقال خليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية: «مشاركة محامل برنامج نوخذة أبوظبي الصيفي وحصولها على مراكز متقدمة في سباق الحديريات يعد نجاحاً مهماً للأكاديمية، ويعكس فاعلية البرامج التدريبية في صناعة أبطال جدد للرياضات البحرية، ونشكر مجلس أبوظبي الرياضي على دعمه المتواصل الذي يشكل ركيزة أساسية في تحقيق هذه الإنجازات».