قطر تستضيف مونديال الطائرة للرجال 2029



أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، فوز قطر باستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2029، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، والذي عقد اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا. وتقدمت قطر رسمياً بملفها لاستضافة بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال لعام 2029، وحظي هذا الملف بإشادة واسعة بعد دراسته وتقييمه من قبل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.



وأعلن الاتحاد الدولي عن قراره باختيار قطر لاستضافة البطولة، ليصبح هذا الحدث الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط، عبر تاريخ البطولة الممتد 70 عاماً، حيث تقام للمرة الأولى في المنطقة. وتعتبر بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال، إحدى أعرق وأقوى البطولات على رزنامة الاتحاد الدولي للعبة، وتشهد مشاركة 32 منتخباً من مختلف دول العالم، وتحظى البطولة بمكانة مرموقة على الساحة الرياضية العالمية، نظراً لمستوى المنافسة التي تشهدها والمشاركة الواسعة لأبرز نجوم الكرة الطائرة.