وليد عبدالكريم: دورات الأكاديمية في 2025 ركزت على مناهج التغذية المستحدثة لبناء الأجسام



أكد الدكتور وليد عبدالكريم، مدير عام أكاديمية الاتحاد الدولي IFBB للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، أن الأكاديمية ركزت طيلة دورات 2025 وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام برئاسة الإسباني الدكتور رفائيل سانتوجا، بشكل كبير على الدورات ذات الأبحاث والمناهج الجديدة المستحدثة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، ومن ثم تطبيقها على كل برامج التغذية الرياضية وطرحها على كل المتقدمين للدورات، مع توضيح أهميتها في حياة الرياضيين بشكل عام ولاعب بناء الأجسام بشكل خاص، موضحاً أن الدورات شهدت عدة برامج للتغذية، تناولت التعريف بالتغذية الأساسية ودورها وكيفية تطبيقها في حياة الرياضيين، كما تناولت طرق التغذية المتقدمة للمستويات الأكثر تقدماً في المجال الرياضي.



وواصل: كما بينت الأكاديمية من خلال محاضريها في الدورات أيضاً المنشطات والمكملات الغذائية، وكذلك مبادئ التغذية والعناصر الغذائية والغدد والتمثيل الغذائي، إضافة إلى التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق تغذية الرياضيين.



وقال الدكتور وليد عبدالكريم: «كما شملت محاور الدورات أيضاً، التركيز على التمثيل الغذائي وطريقة حساب السعرات الحرارية والمكملات الغذائية للرياضيين، مثمناً التعاون والدعم اللامحدود واللذين تلقتهما الأكاديمية من قبل الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB برئاسة الإسباني الدكتور رفائيل سانتوجا»، موجهاً الشكر إلى العقيد «م» المهندس عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، على الدعم والمتابعة المستمرة، والحرص على نشر الثقافة الرياضية الصحيحة، عبر الأكاديمية الوحيدة الرائدة في مجال بناء الأجسام بدولة الإمارات العربية المتحدة.