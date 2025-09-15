رياضة الإمارات تتطلع لمواصلة تألقها في «التضامن الإسلامي» بالرياض



تستضيف العاصمة السعودية الرياض النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة أكثر من 3000 رياضي يمثلون 57 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من بينها الإمارات التي اعتادت تسجيل حضور مشرّف في هذه الدورة منذ انطلاقتها عام 2005. وخلال مشاركاتها السابقة، نجحت الإمارات في حصد 23 ميدالية، توزعت على 3 ذهبيات و4 فضيات و16 برونزية.

وجاءت البداية من خلال الفروسية في النسخة الأولى، حيث حققت 5 ميداليات «فضيتين و3 برونزيات»، قبل أن تضيف في النسخة الثالثة 4 ميداليات عبر ألعاب القوى والكاراتيه، ثم عززت رصيدها في النسخة الرابعة بـ4 ميداليات أخرى من ألعاب القوى والجودو والرماية.



أما النسخة الخامسة التي استضافتها مدينة قونية التركية عام 2021، فقد شكلت نقطة تحول بارزة في مسيرة الرياضة الإماراتية داخل هذه البطولة، بعدما نجحت البعثة في تحقيق 10 ميداليات دفعة واحدة، من بينها 3 ذهبيات، أي ما يقارب نصف الحصيلة التاريخية للإمارات في الدورة، وهو إنجاز يعكس التطور الكبير في مستوى الرياضيين الإماراتيين.



وتتطلع الإمارات إلى مواصلة هذا التحول في نسخة الرياض 2025، بما يعزز مكانتها على الساحة الرياضية الإسلامية، ويمهد لمزيد من الإنجازات في الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة. ولا تقتصر أهمية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي على التنافس فحسب، بل تتيح للرياضيين الإماراتيين فرصة ذهبية للاحتكاك بنخبة نجوم الرياضة في العالم الإسلامي، ورفع جاهزيتهم للاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية المقبلة، بما يعزز من خبراتهم ويرفع من مستوى الإنجاز الرياضي للإمارات.



تُقام منافسات نسخة الرياض 2025 في خمسة مواقع رئيسية هي: مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ومجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، وميدان الجنادرية، والمسار الرياضي، وبوليفارد الرياض سيتي، ما يعكس حجم التنظيم الكبير والإمكانيات الضخمة التي تسخّرها المملكة العربية السعودية لضمان نسخة استثنائية من الدورة.