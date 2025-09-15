دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 تعود إلى السعودية بعد 20 عاماً

بعد 20 عاماً من الانطلاقة تعود دورة ألعاب التضامن الإسلامي، إلى السعودية حيث تستقبل الرياض النسخة السادسة من البطولة في الفترة من 7 حتى 21 نوفمبر 2025 بمشاركة رياضيي 57 دولة، وكانت مكة المكرمة استضافت النسخة الافتتاحية في العام 2005

وكشف الأمير فهد بن جلوي رئيس اللجنة العليا المنظمة للنسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي عن جاهزية الرياض تنظيمًاً وقال :" بدعمٍ كريم من قيادتنا الرشيدة وبعملٍ تكاملي مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، نرحّب بضيوفنا الرياضيين والجماهير من 57 دولة في بيئةٍ تضمن أعلى المعايير التنظيمية والخدمية، هذه الدورة ليست منافسة فحسب، بل مساحةٌ للالتقاء والإلهام وتبادل الخبرات، ونقطة انطلاقٍ لقصص نجاح جديدة لأبطالنا وبطلاتنا."

البرنامج الرياضي

يشهد برنامج الرياض 2025 تنافسًا في ثلاثٍ وعشرين رياضة، مع ظهورٍ أول لكلٍّ من سباقات الهجن والرياضات الإلكترونية، ضمن برنامج الدورة على النحو التالي :

• ألعاب القوى

• المبارزة

• كرة السلة 3×3

• السباحة

• كرة الطاولة

• سباقات الهجن

• الكرة الطائرة

• الكاراتيه

• الملاكمة التايلندية

• الجودو

• رفع الأثقال

• كرة القدم ( صالات )

• المصارعة ( حرة/ رومانية/ يونانية )

• التايكوندو

• الرياضات الإلكترونية

• الووشو

• الملاكمة

• الفروسية (قفز الحواجز)

• الدواثلون

• الجوجيتسو

الرياضات البارالمبية:

• ألعاب القوى ) بارا)

• رفع الأثقال (بارا)

جاهزية المنشآت والتجربة الجماهيرية

تتكامل البنية التحتية والمنشآت الرياضية في الرياض لاستضافة المنافسات والتدريبات وفعاليات المشجعين، مع خطة تشغيلية تُراعي جودة الخدمات، وانسيابية الحركة، وتنوّع التجارب الثقافية والترفيهية المصاحبة، بما يمنح الرياضيين والجماهير تجربةً مريحة وآمنة وثرية.

عن الرياض 2025

تنطلق منافسات الدورة في 7 نوفمبر 2025 تحت مظلة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي (ISSF) بمشاركةٍ واسعة من اللجان الأولمبية الوطنية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتؤكد الرياض التزام المملكة بتطوير القطاع الرياضي وتمكين أبطاله، وتعزيز دور الرياضة جسرًا للتفاهم والتقارب بين الشعوب.