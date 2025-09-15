منصور بن محمد يوجه بإطلاق تحدي تصميم الهوية البصرية الجديدة لمجلس دبي الرياضي



وجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بإطلاق تحدي تصميم الهوية البصرية الجديدة لمجلس دبي الرياضي، وبما يواكب الأهمية المتنامية للقطاع الرياضي في الإمارة، وما يشهده من تطور وازدهار في ضوء الدعم والتشجيع المستمر من قبل قيادتها الرشيدة، وعلى كل المستويات سواء على صعيد المنافسات الرياضية الرسمية أو فيما يخص المبادرات الرياضية المجتمعية، ما أثمر المكانة المتميزة، التي وصلت إليها دبي نموذجاً للمدن، التي تُعلي من شأن الرياضة وتتبناها أسلوب حياة.



ووجه سمو رئيس مجلس دبي الرياضي الدعوة للمصممين وللمبدعين في دولة الإمارات للمشاركة في التحدي، وتقديم تصاميم مبتكرة للشعار الجديد، ليصبح تجسيداً للهوية الرياضية لمدينة دبي، ورمزاً لرؤيتها المستقبلية للرياضة، وقال سموه: «في دبي نبحث دائماً عن الأفكار التي تعكس هويتنا وتجسد طموحاتنا للمستقبل.. واليوم ندعو جميع أصحاب الأفكار والرؤى الإبداعية في الدولة للمشاركة في تحدي تصميم الهوية البصرية الجديدة لمجلس دبي الرياضي، وبما يعكس مكانة دبي في المشهد الرياضي العالمي، وكونها إحدى أكثر مدن العالم دعماً واستقطاباً للرياضيين والفعاليات الرياضية».



وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا التحدي يأتي في إطار الحرص على إشراك المجتمع الإبداعي في دولة الإمارات بتقديم تصميم نابع من عمق الثقافة الرياضية الإماراتية، ويعكس نبضها وحيويتها، وقال سموه: «الهدف هو تصميم شعار يمثل رياضة دبي... شعار يعبر عن رؤية دبي الرياضية للمرحلة المقبلة، وسعينا لتعزيز تنافسية القطاع الرياضي في الإمارة، وتأكيد مقومات ريادته وتوظيف فرصه الواعدة، والاستثمار في دعم وإعداد المواهب الشابة للوصول إلى مزيد من الإنجازات الرياضية المشرفة».

آلية وشروط المشاركة



وسيتم البدء بتلقي المشاركات في تحدي تصميم شعار الهوية البصرية الجديدة لمجلس دبي الرياضي اعتباراً من تاريخ 15 وحتى 30 سبتمبر الجاري، حيث يمكن المشاركة عبر الموقع https://logocompetition.dubaisc.ae/، ويُسمح بمشاركة واحدة لكل فرد أو فريق، بهدف إتاحة الفرصة لأوسع شريحة من المبدعين، ويجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال عملية التصميم شريطة الإفصاح، ضمن نموذج التقديم للمشاركة، عن التقنيات التي تم استخدامها في وضع التصميم.



وقد خصص مجلس دبي الرياضي جائزة مالية قيمتها 100 ألف درهم، تمنح لصاحب التصميم الفائز، ويتيح التحدي إمكانية تقديم المشاركات الفردية والجماعية، على أن يكون التصميم مبتكراً وملهماً للرياضيين والجمهور سواء كان محلياً أو عالمياً، وأن يكون استخدامه مناسباً في الوسائط الرقمية والمطبوعة والمنتجات والمنشآت كبيرة الحجم والتطبيقات الصغيرة، وبالنسقين الأفقي والعمودي مع الحفاظ على اتساق الهوية.



وتم تحديد أربعة معايير رئيسية لتقييم الأعمال المشاركة في التحدي وهي: الملاءمة والاتساق مع رؤية دبي الرياضية، ومراعاة الأصالة والإبداع، والجاذبية والمرونة في التطبيقات، والقابلية لتكبير الشعار وتصغيره وإعادة الإنتاج بجودة عالية. وسيُكرَم الفائز بالتصميم الأفضل خلال حفل، ينظمه مجلس دبي الرياضي، وسيتم اعتماد التصميم الفائز في جميع المنصات الرقمية والتطبيقات والمطبوعات، وكذلك الفعاليات الرياضية التي يتم تنظيمها في الإمارة.