«الأولمبية» تبحث الاستعدادات لـ«آسيوية الشباب» بالبحرين



بحثت اللجنة الأولمبية الإماراتية استعدادات منتخباتها للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب المقررة في البحرين من 22 حتى 31 أكتوبر المقبل، بمشاركة نحو 5 ألآف رياضي وإداري من 45 دولة آسيوية. وتشهد ألعاب البحرين منافسات في 24 رياضة وتتضمن 253 مسابقة، 124 للشباب و114 للشابات، وتأتي قبل عام من إقامة دورة الألعاب الأولمبية للشباب في داكار.



ونظمت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً مع الاتحادات الرياضية لمناقشة معطيات المشاركة في آسياد الشباب، واستعرض أحمد إبراهيم الطيب، مدير الإدارة، أبرز التفاصيل الخاصة بالحدث وبرنامج المسابقات والأجندة الزمنية، مشيراً إلى إدراج رياضات مثل الفروسية «القدرة» والجوجيتسو والمواي تاي ضمن البرنامج الرياضي للدورة لأول مرة، وهو ما يمثل إضافة تاريخية تعكس التطور المتسارع للرياضة الآسيوية، وتعزز التبادل الثقافي والرياضي بين الشباب.



وأوضح الطيب: تعد الدورة المخصصة للفئة العمرية من 14 إلى 18 عاماً، محطة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، وتشكل منصة مثالية لاكتشاف المواهب الواعدة وإعداد جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة في كبرى الاستحقاقات، ومنها الألعاب الآسيوية للكبار والألعاب الأولمبية، كما تتيح للاعبين فرصة اكتساب خبرة دولية قيمة، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويدعم تطورهم الرياضي والنفسي.

وأضاف الطيب: كذلك تمثل المشاركة في الدورة فرصة مهمة لتقييم مستوى الرياضيين، بما يساعد على تحديد نقاط القوة والاحتياجات التطويرية، إلى جانب دورها في تعزيز التعاون والتبادل الرياضي من خلال بناء شراكات في مجالات التدريب، التوأمة الرياضية وتبادل الخبرات.



من جانبه، قدم ناصر بالشالات، عضو الطاقم الإداري باللجنة الأولمبية الإماراتية وضابط الحماية المعتمد من المجلس الأولمبي الآسيوي، عرضاً حول مبادرة «حماية الألعاب الآسيوية» التي أطلقها المجلس، وتهدف إلى صون النزاهة الرياضية وتوفير بيئة آمنة وداعمة للرياضيين داخل الملاعب ومرافق الإقامة والتنقل وحتى عبر المنصات الرقمية.



يُذكر أن المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة اعتمدا 24 رياضة ضمن برنامج الدورة هي: السباحة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة المصغرة، الملاكمة، سباقات الهجن، الدراجات الهوائية، الفروسية، الرياضات الإلكترونية، كرة القدم داخل الصالات، الغولف، كرة اليد، الجوجيتسو، الجودو، الكابادي، فنون القتال المختلطة، المواي تاي، كرة الطاولة، التايكوندو، تيك بول، الترايثلون، الكرة الطائرة، رفع الأثقال والمصارعة.