هيدالغو يحقق أول ألقابه في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حقق الإسباني أنخيل هيدالغو أول ألقابه في جولة دي بي ورلد، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، عقب فوزه في بطولة أثيونا إسبانيا المفتوحة المقدمة من مدريد.

وساهم هذا اللقب في منح هيدالغو دفعة كبيرة للتأهل إلى التصفيات الختامية، المقرر أن تقام في الإمارات الشهر المقبل، بعدما تقدم 70 خطوة، ليصبح بالمركز 18 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بإجمالي نقاط هذا الموسم يبلغ 1338 نقطة. جاء فوز صاحب الـ 26 عاماً، عقب تفوقه على مواطنه جون رام، في الجولات الفاصلة، بفارق ضربة واحدة فقط، عقب تساويهما مع نهاية الجولات الأربع الرئيسة بإجمالي 14 ضربة تحت المعدل.

ومع حلول رام في المركز الثاني في البطولة، التي أقيمت في نادي دي كامبو فيا في مدريد، فإنه تقدم بدوره إلى المركز 41 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بإجمالي 865 نقطة. وفي أبرز النتائج الأخرى، جاء الإنجليزي تومي فليتوود بالمركز الثالث في البطولة الإسبانية، ليقتحم قائمة التوب 10 للعشر الأوائل في تصنيف «السباق إلى دبي»، وأصبح بالمركز التاسع برصيد 1754 نقطة. ويعتبر فليتوود من اللاعبين الذين اختاروا الإقامة في دبي رفقة عائلته، إلى جانب إطلاقه أكاديمية لرياضة الغولف في عقارات جميرات للغولف، مع حرصه الدائم على المشاركة في البطولات التي تقام في الإمارات.

ويتواصل العد التنازلي مع التصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد، التي تقام بنظام جديد أكثر قوة ومشاركة لنجوم اللعبة، وتحتضنه الإمارات في نوفمبر المقبل، عبر بطولتين على التوالي، وهما بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، وتقام من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل، ثم بطولة جولة دي بي ورلد، في عقارات جميرا للغولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً، وتقام من 14 إلى 17 نوفمبر أيضاً، في حدثين متتاليين.

وتضم روزنامة جولة دي بي ورلد للغولف هذا الموسم، 44 بطولة في 24 دولة حول العالم، وتقام منافساتها تحت شعار «السباق إلى دبي».

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