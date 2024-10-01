«الفجيرة 96» بطل جائزة باسيليكاتا - إكس كات و«الفيكتوري 7» وصيفاً

المصدر: دبي - البيان

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رفرف علم الإمارات عالياً في منصة التتويج، أول من أمس، مع ختام منافسات جائزة باسيليكاتا الكبرى للزوارق السريعة - إكس كات - الجولة الثالثة من بطولة العالم 2024 والتي جرت أحداثها في إيطاليا على مياه البحر الأبيض المتوسط بمشاركة 10 زوارق عالمية.

وعاش أبطالنا لحظات فرح مع نجاح الزورقين «الفجيرة 96» بقيادة الثنائي الإيطالي الشقيقين روساريو وجوسيبي دي كولا و«فيكتوري 7» بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي في إحراز المركزين الأول والثاني على التوالي في السباق الرئيسي الثاني لجائزة باسيليكاتا، الذي شمل 12 لفة قطعها البطل في 20:23:89 دقيقة متقدماً على الثاني بفارق زاد عن 3 ثوانٍ.

وتسلم أبطال السباق الكؤوس والجوائز بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وأحمد إبراهيم محمد البلوشي المدير العام لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية والمفوض الرياضي من الاتحاد الدولي للسباقات البحرية - يو آي أم - وأحمد السميطي مدير إدارة فيكتوري لنادي دبي.

من جانبه، عبر أحمد إبراهيم، عن سعادته الكبيرة بالنتائج الملموسة التي حققها فريق «الفجيرة 96»، مؤكداً أن الشراكة القائمة مع المتسابقين الشقيقين جويسبي وروساريو دي كولا أثمرت النتائج الباهرة التي وضعت الفريق كمنافس فوق العادة على اللقب. بدوره، أشاد محمد عبدالله حارب الفلاحي بالنتائج التي حققها سفراء رياضة الإمارات مع ختام جائزة باسيليكاتا وحصول زورق «فيكتوري 7» على مجموع 60 نقطة من السباقين الأول والثاني ليعزز موقفه في سباق صدارة الترتيب العام في رحلة استعادة اللقب الغائب منذ عام 2017.

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