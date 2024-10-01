1400 مدرب محترف في مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للصحة واللياقة بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي وشركة ميفت برو عن تفاصيل فعاليات مؤتمر ومعرض «ميفت برو» للياقة والصحة البدنية، التجمع الرياضي الأكبر من نوعه الذي يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري بحضور أكثر من 1400 مدرب محترف، ويتحدث فيه 30 محاضراً من الخبراء الدوليين والمحليين من مختلف دول وقارات العالم يقدمون 80 محاضرة متنوعة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله أحمد سالم المهري، مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي.

وغريغ باوتشر، الرئيس التنفيذي لـ«ميفت برو»، ورانيا باوتشر، مديرة «ميفت برو»، ورالف وينتز، الرئيس العالمي لهايروكس 365، الخبير والمخترع للعديد من معدات التدريب المبتكرة التي أسهمت في تطوير الأداء الرياضي ومنهجيات التدريب، كما تحدث جيمي توت، المدير العام ومدير الحرم الجامعي النيوزيلندي للابتكار والرياضة. ويقدم المؤتمر والمعرض أبرز التقنيات والبرامج الجديدة واستعراض تأثيرها في صحة جميع أفراد المجتمع ومساهمتها في دعم الاستثمار في مجال الصحة واللياقة البدنية.

وقال أحمد سالم المهري: «يتصدر ميفت برو المشهد الرياضي ويعد من أهم الفعاليات ليس في دولة الإمارات وحسب، وإنما على مستوى العالم أيضاً من خلال استقطابه نخبة من المتحدثين العالميين، وكذلك الحرص على تغطية أهم الجوانب وتسليط الضوء على أحدث التجارب الناجحة في مختلف مجالات العمل الرياضي. إن استمرارية تنظيم ميفت برو تؤكد نجاح الحدث ومواكبته جميع متطلبات التطور، وكذلك الحرص على المساهمة في الارتقاء بالقطاع الرياضي على مستوى الشركات والعاملين وعلى مستوى الابتكارات أيضاً».

وتقدم غريغ باوتشر بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي والجهات الداعمة لتنظيم هذا الحدث، وقال: «استمرارية هذا الحدث بنجاح على مدار 21 عاماً تؤكد أن دبي تعد مركزاً عالمياً للصحة والعافية، ويواصل هذا الحدث النمو كل عام، وهذه السنة ستشهد مشاركة أكثر من 1400 مشارك من 39 دولة من مختلف دول وقارات العالم، بالإضافة إلى رواد العمل في مجالات اللياقة والأداء الرياضي والتغذية والتدريب، وتقام القمة على مدار 3 أيام حافلة بالعديد من الجلسات المتنوعة.

حيث سيتم تقديم أكثر من 80 محاضرة من قبل 30 متحدثاً من أفضل المحاضرين في مجال اللياقة والصحة البدنية في العالم، وسيكون من بينهم متحدثون ملهمون وشخصيات مؤثرة عربية، وهو الأمر الذي نسعد بتقديمه كإضافة مميزة في المؤتمر، حيث نسعى إلى زيادة انتشار الوعي في المنطقة بأهمية اللياقة البدنية، وسيكون هناك قاعات مخصصة لهم من أجل أن تصل لهم المفاهيم والمصطلحات الرياضية بكل معانيها، كما سيكون هناك الكثير من رجال الأعمال والشركات الذين يشاركون لتكوين شراكات عمل وتبادل معرفة».

وقالت رانيا باوتشر: «يشكل الحدث فرصة للشباب للتعلم في مجال صناعة اللياقة البدنية وتعزيز أنماط الحياة النشطة والصحية مع تعزيز مهارات القيادة بين الجيل القادم من محترفي اللياقة البدنية، ومن خلال توحيد المتخصصين في الرعاية الصحية وخبراء اللياقة البدنية، يسعى الحدث إلى تعزيز الابتكار والتعاون.

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