انطلاق دوري EGL للألعاب الإلكترونية في مارس 2025

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلن الاتحاد الإماراتي للرياضات الإلكترونية عن إطلاق دوري EGL للألعاب الإلكترونية بداية من مارس 2025.

وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، بحضور سعيد الطاهر الأمين العام للاتحاد، وحمد قاسم رئيس لجنة الفعاليات، وبهيراف شانث الشريك المؤسس لشركة ITW Universe، وتم خلاله عرض رؤيتهم حول كيفية إسهام دوري الألعاب الإلكترونية في تشكيل مستقبل أفضل للرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.

وقال سعيد الطاهر، إن الهدف من الدوري دعم جهود الاتحاد الإماراتي في اكتشاف المواهب، ودعم المنتخبات الوطنية للألعاب الإلكترونية، وأوضح أن المسابقة ستكون منصة لاكتشاف المواهب وتطوير مهارات اللاعبين بالتعاون مع ITW Universe، ومتابعة المتميزين ودعمهم لتمثيل المنتخبات قارياً ودولياً، مع تعزيز جهود اللاعبين من خلال دعمهم مادياً ومعنوياً.

وأضاف أن دوري EGL، سيسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة الإلكترونية بين الشباب، موضحاً أن دوري EGL يختلف عن الدوري الإماراتي الذي أعلن عنه قبل فترة قريبة، إذ تقتصر المشاركة في البطولة الأولى على اللاعبين والفرق من داخل الدولة، بينما تتسع دائرة المشاركة في دوري EGL، لتشمل لاعبين وفرقاً من خارج الدولة.

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