«الإمارات للدراجات» بطلاً للعالم في سباقات سويسرا

المصدر: زيورخ - وام

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توج السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية، بطلاً للعالم، في منافسات بطولة العالم للطريق التي أقيمت في سويسرا.

وأنهى بوجاتشار (26 عاماً)، مسافة السباق البالغة 273 كم حول زيورخ في زمن قدره 6 ساعات و27 دقيقة، و30 ثانية، متفوقاً على الأسترالي أوكونور بفارق 34 ثانية، والهولندي ماتيو فان بفارق دير 58 ثانية.

وبهذا الإنجاز بات بوجاتشار ثالث دراج يتوج بثلاثة ألقاب عالمية في موسم واحد، إذ حقق خلال العام الجاري لقبي طوافي إيطاليا وفرنسا قبل هذا الطواف، وسبقه كل من البلجيكي إيدي ميركس، والأيرلندي ستيفن روش بتحقيق لقبين كبيرين إضافة إلى بطولة العالم خلال عام واحد.

وقال بوجاتشار، في تصريح له عقب التتويج: «سعادتي لا توصف، لم أتوقع ما حدث، قدمنا موسماً كبيراً وصعباً، أشكر كل زملائي ومن ساعدني في تحقيق ذلك».

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