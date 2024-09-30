الأذربيجاني شخمار يتألق في دولية «محاربي الإمارات»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أحرز الأذربيجاني شخمار صاديغوف لقب النزال الرئيسي للنسخة الدولية الـ 54 من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على الأوزبكستاني على جاكونجر، مساء أول من أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» وجاء فوز شخمار الذي حافظ على سجله دون خسارة في البطولة، بقرار الحكام في «وزن الحر»، وشهدت الأمسية فوز الياباني ياماتو فرجيتا على الروسي باتوخان بايسوف في «وزن الذبابة» بقرار الحكام.

توج الفائزين فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، والروسي إسلام ماخاشييف بطل الفنون القتالية المختلطة العالمي، بحضور عمران خوري عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، والخبير خافيير مينديز.

من جانبه، قال فؤاد درويش: على صعيد المنافسات وصلت البطولة إلى مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها عقب انطلاقها منذ 5 سنوات، إذ بلغ عدد المتنافسين فيها حتى الآن أكثر من 865 منافساً مثلوا 101 بلد من جميع أنحاء العالم، وهذا دليل على النجاح الكبير.

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