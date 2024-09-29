ختام الجولة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

المصدر: وام

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اختتمت اليوم منافسات الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسوالتي تم تخصيصها لمنافسات تحت 16 و 18 عاما "بدون البدلة" في قاعة البيت متوحد في إمارة الشارقة، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.

وتميزت منافسات اليوم الختامي لهذه الجولة بقوة الأداء والانضباط العالي من قبل اللاعبين، الذين أبدعوا على البساط، وأظهروا براعتهم، في ظل الدعم الكبير من الاتحاد والتشحيع المتواصل من الجماهير.

وفي ختام منافسات الجولة الثالثة نجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في تحقيق الصدارة، بينما حققت أكاديمية M.O.D مركز الوصيف، ونادي العين المركز الثالث.

وحضر منافسات اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسعادةيوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارةنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وسعادة سعيد علي العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو،

وسعادة أسماء سليمان العزري، المدير التنفيذي لقطاع الحالات الأسرية بهيئةالرعاية الأسرية في أبوظبي، ومحمد حسين المرزوقي مدير ادارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وقال سعادة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقةالرياضي:" سعداء باستضافة هذه البطولة في إمارة الشارقة، وفخورون بهذا الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة التي تحمل اسما غاليا على الجميع ، وهذا مؤشر إيجابي يعكس النموالمستمر لهذه الرياضة. الحضور الكبير للأسر والعائلات أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في نجاح هؤلاء اللاعبين وتألقهم".

وأشاد محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالنجاح الاستثنائي للجولة الثالثة من البطولة التي جرى تخصيص منافساتها لفئة بدون البدلة، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة للأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، مؤشر مهم على نجاح الاتحاد في نشر اللعبة وثمرة حقيقية للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وقال المرزوقي:" تلعب بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو دوراًمحورياً في تمكين الشباب وتطوير مواهبهم، لا سيما أن فئتي الناشئين والشباب تمثلان مستقبل الرياضة".

وقال رافائيل فيجا مدرب نادي العين:" أداء اللاعبين في البطولة يعكس مدى التزامهم وتفانيهم في التدريب. ولا شك أن البطولة فرصة حقيقية لاختبار مهاراتهم في أجواء تنافسية عالية المستوى، وتساعدهم على التحضير للاستحقاقات القادمة. نحن كمدربين نعمل على تطوير مهاراتهم الفنية والذهنية على حد سواء، حيث يتم إعدادهم على كيفية التعامل مع الضغط والتفكيرالاستراتيجي داخل وخارج الحلبة".

وقال محمد مطاوع، لاعب أكاديمية بالمز الرياضية تحت 16 عاماً/حزام رمادي/ والذي حقق ذهبية وزن 50 كجم:" المشاركة في هذه البطولة فرصة رائعة بالنسبة لي لتطوير مهاراتي والتنافس مع لاعبين يتمتعون بخبرات كبيرة. مثل هذه البطولات تعزز ارتباطنا باللعبة وتكسبنا خبرة كبيرة"..فيما قال سالم القبيسي، لاعب نادي العين/ حزام أزرق / من فئة تحت 18 عاماً، والذي حقق ذهبية وزن 60 كجم:" هذه البطولة تمثل مرحلة مهمة في مسيرتي الرياضية. المنافسات اليوم كانت قوية للغاية، طبقت كل ما تعلمته خلال التدريبات. أعتقد أن الجوجيتسو ليست مجرد رياضة بدنية، بل وسيلة لبناء الشخصية وتطوير المهارات الذهنية. هدفي يكمن في تحقيق اللقب مع نادي العين، وتمثيل المنتخب الوطني".

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