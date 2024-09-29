“فيكتوري 7” يفوز بسباق السرعة في جائزة باسيليكاتا الكبرى

المصدر: وام

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فاز زورق "فيكتوري 7" بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، بلقب سباق السرعة (كيلو ران) ضمن فعاليات جائزة باسيليكاتا الكبرى للزوارق السريعة "إكس كات" الجولة الثالثة من بطولة العالم 2024 والتي اختتمت في إيطاليا اليوم الأحد.

وأقيم السباق المستحدث للمرة الأولى هذا الموسم في إطار حرص اللجنة المنظمة على زيادة تنوع السباقات، حيث نجح زورق فيكتوري في التفوق على جميع منافسيه على طول مسار السباق الذي بلغ كيلو متر واحد وسجل توقيتا قدره 11.1 ثانية متقدما على زورق "ترابل تو 10" الذي حل ثانياً مسجلاً 12.4 ثانية، بينما حل ثالثا الزورق الكويتي "كيو 8 أويل 17" بزمن قدره 13.1 ثانية.

وكانت منافسات اليوم قبل الختامي -أمس السبت- لجائزة باسيليكاتا قد شهدت إقامة تصفيات افضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي الثاني، وحقق زورق "ترابل تو 10" المركز الأول فيما حل زورق "الفجيرة 96" ثانياً، وجاء زورق "فيكتوري 7" في المركز الثالث.

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