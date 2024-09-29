منتخب الإمارات يفوز بلقب بطولة آسيا للرجبي للشباب

المصدر: وام

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حافظ منتخب الإمارات للشباب على لقب بطولة آسيا لسباعيات الرجبي (تحت 18 سنة) والتي استضافتها مدينة جوهر بهرو الماليزية، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد، على منتخب هونج كونج بنتيجة 43 -0.

وحقق منتخب الإمارات رقماً قياسيا بحسمه لقب البطولة دون استقبال أية نقاط "تراي"، في أية مباراة خاضها في البطولة.

وعقب ختام المنافسات، توج قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي منتخب الإمارات بكأس البطولة والميداليات الذهبية، في حين حصل منتخب هونج كونج على ميداليات الميداليات الفضية، وحل منتخب سيرلانكا في المركز الثالث ونال الميداليات البرونزية.

وعلى صعيد منافسات الشابات، حسم منتخب هونج كونج اللقب لصالحه بعد الفوز على نظيره التايلاندي في المباراة النهائية 31-5، فيما فاز منتخب ماليزيا بالميدالية البرونزية بعد تغلبه على منتخب الهند 12-0، فيما جاء منتخبنا للشابات في المركز الخامس في الترتيب العام.

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