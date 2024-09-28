وفد «كوريا لعلوم الرياضة» يطّلع على مبادرات «دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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أشاد سونج كانج يونج رئيس معهد كوريا لعلوم الرياضة بجهود نادي دبي لأصحاب الهمم في تهيئة أصحاب الهمم والاندماج الكامل في المجتمع في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، واصفاً منشآته بـ «المبهرة». جاء ذلك خلال زيارته للنادي، حيث تعرف من ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة وماجد العصيمي المدير التنفيذي إلى مرافقه ومبادراته المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية وسعيه لتسخير كل الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم التي تتناسب مع قدراتهم بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والدولية.

وشاهد الوفد جانباً من تدريبات بعض فرق النادي وفيلماً توثيقياً عن إنجازاته المختلفة، وأبرز البطولات التي استضافها والنجاحات التي حققتها بطولات «فزاع»، والتي تبوأت مكانة مرموقة في الخريطة العالمية. وشهدت الزيارة المباراة الاستعراضية في تنس الطاولة التي جمعت ثاني جمعة بالرقاد وسونج كانج يونج والتي انتهت لصالح بالرقاد 12/10.

ووصف ثاني جمعة بالرقاد الزيارة بالمثمرة في إطار الدور الاجتماعي والثقافي والرياضي الذي يلعبه نادي دبي لأصحاب الهمم وفق أحدث الرؤى العلمية وصولاً إلى الغاية المبتغاة. وأشار إلى أن نادي دبي لأصحاب الهمم يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه، ويوفر لهم عناصر الدعم لتحقيق طموحاتهم المطلوبة.

وقال: إن الاهتمام الكبير الذي ظل يجده «أصحاب الهمم» من القيادة الرشيدة والمسؤولين يمثل دافعاً كبيراً لهم من أجل السير على طريق النجاحات.

وأكد ماجد العصيمي أن زيارة الوفد الكوري حققت العديد من المكاسب العلمية التي ستكون لها انعكاساتها على «أصحاب الهمم» وفق أفضل الممارسات العلمية لخبرة المعهد في الأبحاث والتقنيات والذكاء الاصطناعي وفق نهج مدروس.

وقال: إن اهتمام الإمارات بأصحاب الهمم أهلهم للدمج الكامل في المجتمع من أجل تحقيق طموحاتهم على الصعد كافة.

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