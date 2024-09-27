لجنة الأندية الأولمبية تبحث توسيع قاعدة ممارسة الرياضات التنافسية

المصدر: وام

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استعرضت لجنة الأندية في اللجنة الأولمبية الوطنية، آليات توسيع قاعدة ممارسة الرياضة التنافسية بأندية الدولة، والمبادرات المتعلقة بزيادة عدد الأندية الخاصة في المنافسات المحلية، والتحديات التي تواجه الأندية الرياضية وطرق التطوير المقترحة ومجالات التحسين.

وبحثت اللجنة ، خلال اجتماعها أمس في دبي برئاسة سعادة فارس محمد المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، إيجاد أفضل الطرق لزيادة وعي اللاعبين في كافة النواحي السلوكية، والبدنية، والصحية، والمنشطات.

كما استعرضت أوجه التعاون لإعداد الدراسات والأبحاث والنظم واللوائح التي تستهدف تطوير الأندية، وبحث إمكانية إطلاق منصة رقمية لبيانات الرياضيين المسجلين فيها، والتحديات التي تواجه اللجنة باعتبارها الجهة الرسمية الممثلة للرياضيين في الدولة.

وأكد سعادة فارس محمد المطوّع، أهمية دور اللجان المختلفة في اللجنة الأولمبية الوطنية والتي تضطلع بمهام عدة وعلى رأسها مساعدة اللجنة في تنفيذ برامجها ومبادراتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الحركة الأولمبية في الدولة، والارتقاء بمنظومة العمل الأولمبي في ظل وجود لجان تخصصية معنية بكافة الجوانب.

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