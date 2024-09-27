«الشارقة للكريكت» يحتفي باستضافة مونديال السيدات ويكشف عن هوية الكأس

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت إدارة استاد الشارقة الدولي للكريكت احتفالية خاصة بمناسبة استضافته مع استاد دبي الدولي للكريكت منافسات كأس العالم للسيدات للكريكت T 20» 2024»، خلال المدة من 3 وحتى 20 أكتوبر المقبل، والتي تشكل استضافتها إضافة جديدة لسجل وتاريخ استاد الشارقة للكريكت، الملعب التاريخي للعبة الكريكت ليس على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، بل على مستوى العالم، لكونه الاستاد الذي يحمل الرقم القياسي على مستوى العالم في استضافة أكبر عدد من البطولات والمباريات الدولية في مجال اللعبة.

وكانت إدارة الاستاد برئاسة خلف بو خاطر الرئيس التنفيذي، حرصت على دعوة عدد من مسؤولي الرياضة بالإمارة الباسمة، ومسؤولي الجهات الرسمية بالشارقة للمشاركة في الإعلان الرسمي للحدث، في مقدمتهم خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ووليد بو خاطر نائب رئيس مجلس إدارة الاستاد، وعضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكت، وعبدالرحمن صلاح بو خاطر عضو مجلس إدارة الاستاد، بجانب ممثلي مجلس الكريكت الدولي، والكريكت الإماراتي.

وخلال الاحتفالية التي تم الكشف خلالها على كأس البطولة، أكد خلف بو خاطر الرئيس التنفيذي، للحضور جاهزية استاد الشارقة لاحتضان الحدث العالمي الكبير والمهم، بالشكل الذي يليق باسم الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بوجه خاص.

من جانبه، أكد خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، أن إقامة منافسات مونديال الكريكت تشكل أهمية وإضافة كبيرة لسجل إمارة الشارقة التي نجحت على مدار السنوات الماضية في استضافة العديد من البطولات العالمية والمناسبات الدولية المهمة التي أسهمت بشكل كبير في إبراز الوجه الحضاري، والترويج السياحي والتجاري للإمارة الباسمة وما تمتلكه من مقومات.

على جانب آخر، اعتبر عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي الحدث نقطة انطلاق وإضافة جديدة لسجل إمارة الشارقة في استضافة وتنظيم أهم الأحداث العالمية، معتبراً الشارقة بما تمتلك من مقومات وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وأكد أن الدعم الكبير الذي يوفره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للرياضة والرياضين كفيل بتحقيق الأهداف المرجوة، معتبراً الحضور الجماهيري الكبير الذي توفره إمارة الشارقة التي تحتضن أكبر عدد من المقيمين الذين يمثلون الجالية الآسيوية سوف يضاعف فرص النجاح.

ينطلق مونديال الكريكت للسيدات يوم 3 أكتوبر باستاد الشارقة الذي يحتضن مراسم الافتتاح، وتستمر منافساته على مدار 18 يوماً، تقام خلالها 23 مباراة بين الشارقة ودبي، على أن تختتم يوم 20 من الشهر نفسه باستاد دبي الدولي.

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