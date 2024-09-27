راشد الظاهري يشارك في جولة برشلونة - كاتالونيا للفورمولا 4

المصدر: برشلونة - وام

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أنهى البطل الإماراتي الصاعد راشد الظاهري، استعداداته للمشاركة، اليوم، في الجولة الجديدة من سلسلة سباقات سيارات الفورمولا 4 الإيطالية، التي تقام على حلبة برشلونة - كتالونيا في إسبانيا.تكتسب هذه الجولة أهمية كبرى للظاهري، بعد أن حقق المركز الثاني وصعد منصة التتويج في الجولة الأخيرة، التي أقيمت قبل أسبوعين على حلبة ريد بول رينج في النمسا.

يأتي سباق برشلونة قبل سباقين آخرين للظاهري في مونزا الإيطالية يومي 4 أكتوبر المقبل في «بطولة يورو 4»، و25 من الشهر نفسه في بطولة «إيطاليا فورمولا 4»، لإنهاء موسم سباقات 2024.

وأظهر الظاهري، مهارة عالية وسرعة فائقة في الجولات الأخيرة من سباقات الفورمولا 4، مكنته من صعود منصات التتويج، وأعطت مؤشراً بأنه يحتل مكانة مرموقة على المستوى العالمي، بين أفضل السائقين الصاعدين في العالم.

وتعتبر الفورمولا 4 الإيطالية ويورو 4 من أكثر السباقات الدولية تنافسية، كما أنها محطة مهمة قبل الانتقال إلى سباقات الفورمولا 1. وأكد راشد الظاهري، أنه يتطلع إلى إنهاء سباقات موسم 2024 بإحراز المزيد من المراكز المتقدمة، وصعود منصات التتويج العالمية في سلسلة الفورمولا 4 الإيطالية ويورو 4، في المنافسات التي تجمع نخبة من السائقين الشباب من جميع أنحاء العالم.

وعن طموحاته في السباقات الثلاثة المقبلة، قال الظاهري إنه في كل سباق يحصد المزيد من الخبرة، ويتعلم دائماً من الوقت الذي يقضيه على الحلبات ويخصص ساعات من التدريب والاستعدادات لتحسين أدائه وأوقاته وكيفية إنهاء السباقات.

وأشار الظاهري، إلى أنه على حلبة ريد بول رينج في الجولة الأخيرة، تمكن من ضبط السيارة والوصول إلى مستوى مميز من الأداء، وأنه يتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في إسبانيا.

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