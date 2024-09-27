منتخب الرياضات الإلكترونية يشارك في بطولة غرب آسيا

المصدر: دبي - البيان

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يشارك منتخبنا الوطني لكرة القدم الإلكترونية، في بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة لكرة القدم الإلكترونية، والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة 8 منتخبات عن فئة الذكور و4 منتخبات عن فئة الإناث وتقام منافساتها يومي 27 و28 سبتمبر الجاري.

وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد غرب آسيا بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية والاتحاد الأردني لكرة القدم، والاتحاد الإماراتي لكرة القدم مشاركة الإناث لأول مرة إلى جانب الذكور، وذلك بغرض المساهمة بتوسيع قاعدة الممارسين للعبة من كلا الجنسين.

وتتكون بعثة المنتخب من الإداري محمود الكربي، واللاعب سعيد اليماحي، ووضعت القرعة منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى إلى جانب عمان ولبنان وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الثانية قطر والبحرين والأردن والسعودية.

ويقام دور المجموعات بنظام الذهاب والإياب ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يقام بنظام «أفضل 3».

يستهل المنتخب الوطني مبارياته بمواجهة عمان، يليه لقاء لبنان، على أن يختتم الدور الأول أمام فلسطين، وفي حال التأهل من المجموعة الأولى يخوض منتخبنا نصف النهائي السبت.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن منتخبنا الوطني لكرة القدم الإلكترونية على أتم الاستعداد لتقديم مستويات قوية وتحقيق النتائج المرجوة، وذلك وفقاً لتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد، بتوفير كافة الاحتياجات الفنية اللازمة للاعبين، لتحقيق النتائج الإيجابية في المشاركة بالبطولة.

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