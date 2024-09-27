بنات الإمارات يتألقن في «عربية الغولف» بتونس

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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حققت بنات الإمارات للغولف تحت 16 سنة، 4 ميداليات «ذهبيتان للمنتخب والفردي إلى جانب فضية وبرونزية بمنافسات الفردي» كما توج منتخب السيدات بـ 3 ميداليات ملونة «فضية المنتخبات، وفضية وبرونزية الفردي، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية التي استضافها ملعب ذو ريزيدزنس بقمرت في تونس.

على جانب آخر، يبدأ منتخبا الشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 16 سنة مشوارهما اليوم في منافسات البطولة العربية الثالثة والعشرين للشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 16 سنة.

ثقة

من جهته، أعرب اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عن بالغ سعادته بما حققته بنات الإمارات في البطولة العربية، والتي احتضنت النخبة من الفتيات واللواتي يمثلن مستقبل اللعبة بوطننا العربي.

وأشاد اللواء الهاشمي، بالنتائج والتي وصفها بالرائعة وخاصة في ثاني ظهور لعدد من اللاعبات واللواتي أكدن حضورهن المميز وبتفوقهن على أقرانهن بمعظم الدول العربية، التي سبقتنا في الإشهار والتفوق، وفي ظل التواجد القوي للاعبات العرب.

كما ثمن الهاشمي التفوق قائلاً: لقد طوينا صفحة التواجد في البطولات من أجل المشاركة وانتقلنا والحمد لله من المشاركة إلى أجواء المنافسة والتحليق عالياً بحصد الألقاب والبطولات، وما حققته وحصدته منتخباتنا يبعث على التفاؤل بالمستقبل المشرق، والذي وضعناه في بؤرة ومقدمة أهدافنا واستراتيجيتنا نحو الطريق الصحيح لظهور جيل جديد ومتميز، والحمد لله وضعوا أقدامهم على منصات التتويج، والتي تثلج صدورنا في اتحاد الغولف بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي.

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