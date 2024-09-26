«شطرنج السيدات» بالمركز 52 في أولمبياد الشطرنج

المصدر: بودابست - البيان

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أحرز منتخبنا الوطني للسيدات المركز الـ52 في منافسات الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 45 الذي استضافته العاصمة المجرية بودابست، وجاءت مشاركة منتخبنا برعاية طيران الإمارات.

ويعد المركز الـ52 من بين 170 دولة، نتيجة تاريخية كونها الأفضل في تاريخ مشاركة منتخبنا في الأولمبياد، وعلى مستوى المجموعات التصنيفية، تقاسم منتخبنا المركز الثالث في المجموعة الثالثة مع سريلانكا ونيوزيلاندا بعد أن حل تركمانستان وماليزيا في صدارة المجموعة.

كان منتخبنا الوطني للسيدات قد حقق التعادل مع كوبا المصنف 29 على البطولة، بنتيجة 2-2، حيث تعادلت الطفلة الموهوبة عنود عيسى (13 سنة) مع الأستاذة الدولية جيل فيرنانديز، وحققت مريم عيسى الفوز على الأستاذة الدولية الكبيرة ينيلا فارخاس في مباراة استمرت قرابة 6 ساعات واستحقت مريم بتألقها في الجولات الأخيرة حصولها على لقب مرشحة دولية (WCM).

وعلى الرقعة الثانية تعادلت أستاذة الاتحاد الدولي وافية المعمري مع الأستاذة الدولية الكبيرة يارسبيلا ميرندا بالقطع البيضاء، وعلى الرقعة الأولى خسرت لاعبتنا روضة السركال أمام الأستاذة الدولية الكبيرة اوليني ليناريس.

من ناحية أخرى، خسر منتخبنا للرجال مباراته الأخيرة أمام المنتخب العراقي الشقيق بنتيجة 1.5 مقابل 2.5 نقطة، ليبتعد منتخبنا كثيراً عن مراكز الصدارة في المجموعة الثانية رغم البداية القوية في الجولات الأولى.

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