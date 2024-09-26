«فيكتوري» يخوض المهمة الثانية في باسيليكاتا اليوم

المصدر: باسيليكاتا - البيان

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يخوض زورق فيكتوري بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي، اليوم، المهمة الثانية في إيطاليا، التي تستضيف منافسات جائزة باسيليكاتا الكبرى للزوارق السريعة- إكس كات- الجولة الثالثة من بطولة العالم 2024.

وكانت أروقة البطولة العالمية قد شهدت في اليومين الماضيين فعاليات إضافية من خلال استكمال جدول وبرنامج الجولة الثانية بإقامة السباق الرئيسي الثاني، أمس، بمشاركة 10 زوارق عالمية تنافس حالياً على اللقب العالمي الكبير يتقدمها الفرق الإماراتية في زوارق فيكتوري 7 والفجيرة 96 وفاز مارين 3.

وتضم قائمة الزوارق المشاركة أيضاً الفرق: سويكات 2 (السويد) والفريق البريطاني 8 (بريطانيا) وترابل تو 10 (أستراليا وإيطاليا) وكيو 8 أويل 17 (الكويت) وبلو بانكا 20 (إيطاليا) وكونسول بروكيرس 22 (إيطاليا) وكيسلماري 88 (بلجيكا). ويتضمن البرنامج الزمني اليوم الخميس أولى مراحل جائزة باسيليكاتا.

حيث ستخضع الزوارق للتجارب الرسمية قبل بدء سباق تصفيات أفضل زمن لتحديد المنطلقين في السباق الرئيسي الأول والمقرر أن يبدأ عند الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت إيطاليا (الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات).

وأكد أحمد علي السميطي مدير إدارة فيكتوري أن المنافسات في بلسيليكاتا تختلف عن باقي الجولات الماضية باعتبار أن الحدث يتضمن ثلاث محطات قوية بعدما أضيف سباق من الجولة الماضية مما يجعل الطاقم الإداري والفني والمتسابقين سالم العديدي وعيسى آل علي أمام تحديات كبيرة في تقديم مستوى مميز وقوي يعيد الفريق إلى القمة وصدارة الترتيب العام وهو أمر نعمل لتحقيقه بلا شك رغم قوة المنافسين.

برنامج جائزة باسيليكاتا

26 سبتمبر:التجارب الرسمية وتصفيات أفضل زمن والسباق الرئيسي الأول

27 سبتمبر:تجارب حرة

28 سبتمبر:تصفيات أفضل زمن (السباق الثاني) وسباق السرعة (كيلو ران)

29 سبتمبر:السباق الرئيسي الثاني

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