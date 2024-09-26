أبوظبي تستضيف أساطير دوري كرة السلة الأمريكي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، أمس، عن قائمة النجوم المشاركين في فعاليتي «يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي» 5 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، و«منطقة مشجعي NBA» ٣أكتوبر، والأحد 6 أكتوبر في منارة السعديات.

وتقام الفعاليتان بالتزامن مع مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2024، التي تشهد مواجهتين تمهيديتين قبل انطلاق الموسم بين بوسطن سيلتكس ودنفر ناجتس يومي 4 و6 أكتوبر في الاتحاد أرينا.

وتشهد الفعاليات حضوراً مميزاً لـ7 من أساطير دوريي كرة السلة الأمريكي، بمن فيهم شاكيل أونيل وموجسي بوجس وماركوس كامبي وديريك فيشر وسيلفيا فوليز وكيفين جارنيت وميتش ريتشموند.

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