«إكسبو دبي» تحتضن «سباق جري السيدات» الأكبر في الشرق الأوسط

المصدر: دبي ـ البيان

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تحتضن مدينة إكسبو دبي «سباق جري السيدات»؛ السباق الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط المخصص للسيدات، الذي تنظمه مجموعة «بلان بي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، 3 نوفمبر المقبل، ويهدف إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز صحة المرأة ورفاهيتها، وترسيخ قيم الوحدة ودعم الاستدامة في المنطقة وخارجها.

ويستقطب السباق سنوياً مشاركة أكثر من 5000 عداءة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، يتنافسن ضمن ثلاث مسافات هي 10 كيلومترات، و5 كيلومترات، و3 كيلومترات، وتتاح المشاركة لجميع السيدات والفتيات من جميع الأعمار.

حيث يشمل كل سباق فئتين هي فئة الصغار والفئة المفتوحة، ففي سباق 3 كيلومترات للصغار يسمح بمشاركة الأطفال حتى عمر 18 سنة، والفئة المفتوحة من عمر 16 فما فوق، وفي سباق 5 كيلومترات للصغار أيضاً حتى عمر 18 سنة فقط، والمفتوحة من 19 فما فوق، أما في سباق 10 كيلومترات للصغار من عمر 16 إلى عمر 18 والفئة المفتوحة من 19 فما فوق.

ويستمر باب التسجيل عبر موقع بريمير أونلاين حتى 26 أكتوبر المقبل، ويحظى سباق جري السيدات بدعم العديد من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن القميص الرسمي للسباق المرتقب، كما أعلنت عن إطلاق نشيد ملهم خاص بالحدث لأول مرة منذ انطلاق السباق، والذي سينشده أحمد الحوسني، الفنان الإماراتي الكلاسيكي الأول.

وأكد مجلس دبي الرياضي في بيان له أن الحدث سيحقق نجاحاً كبيراً وسيكتسب قيمة أكبر بإقامته في حديقة الفرسان بمدينة إكسبو دبي الرائعة التي اكتسبت مكانة عالمية مرموقة من خلال استضافة أكبر حدث اقتصادي وثقافي وإنساني ورياضي على مستوى العالم وهو «إكسبو 2020 دبي» الأكبر على مستوى العالم، وقمة المناخ «كوب 28»، والعديد من الفعاليات الاقتصادية والرياضية والمجتمعية، وتعتبر مدينة إكسبو دبي نموذجاً للمدن المستدامة على مستوى العالم، وسيكون هذا السباق من الفعاليات البارزة التي تستضيفها المدينة.

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