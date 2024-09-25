15 لاعباً ولاعبة في أبوظبي «غراند سلام» للجودو  

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 15 لاعباً ولاعبة في بطولة أبوظبي «غراند سلام»، التي تنطلق على صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل بمشاركة عالمية كبيرة.

وتضم القائمة زايد فيصل النقبي، وسيف سالم، وحميد الشامسي في وزن تحت 60 كجم، وراشد خلف الزعابي، وزايد إبراهيم البلوشي، ونارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وراشد علي المشجري، وكريم عبد اللطيف، ومحمد بيك في وزن تحت 73 كجم، وعزان حسن الزعابي.

وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وأرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم، وحارب جمعة عبدالرحمن في وزن فوق 100 كجم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وميثاء النيادي في وزن تحت 57 كجم.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي غياب عدد من اللاعبين عن قائمة المنتخب في البطولة بسبب الإصابة، أبرزهم ظافر كوستوف وعمر معروف وباتسو ألتان، لافتاً إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب فيكتور سكرتوف قرر وضع برنامج خلال معسكر أبوظبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز